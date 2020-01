La guerra Usa-Cina si sposta sulle cripto valute. E la Fed pensa al dollaro digitale

Era dal 2012 che non si vedeva un inizio d’anno così scoppiettante, ma allora, a soli due anni dal primo blocco lanciato dal misterioso Satoshi Nakamoto, il bitcoin era conosciuto solo da uno sparuto gruppo di entusiasti criptoesperti: oggi è un fenomeno da quasi 160 miliardi di

dollari di capitalizzazione, assunto agli onori delle cronache per le sue performance finanziarie che lo hanno portato nel 2017 da meno di 1.000 dollari al picco storico di 20mila, per poi crollare nei dodici mesi successivi fino a quota 3.000. Insomma uno strumento non per tutti, ad altissima volatilità ed elevatissimo rischio.

Il ritorno di fiamma delle quotazioni ha riportato un grande ottimismo sulle prospettive. Tanto che un recente sondaggio del trader Alex Kruger tra oltre 4mila operatori ha indicato che bitcoin potrebbe rivedere entro fine anno i massimi di 20.000 dollari. Ma c’è anche chi va ben oltre: Adam Back, crittografo britannico esperto di bitcoin e blockchain, si è messo a fare i conti indicando in 10 milioni di dollari la soglia potenziale (ma solo potenziale...) di valore della criptovaluta.

Oro digitale sempre più scarso

La criptovaluta ha beneficiato in questo primo scorcio d'anno anche del suo presunto ruolo di bene rifugio: sarà un caso, ma le tensioni tra Iran e Usa hanno soffiato nelle vele dell’oro fisico, salito ai massimi degli ultimi sette anni, ma anche di quello che da molti viene considerato l’“oro digitale”.

Tenendo anche conto che la scarsità della criptovaluta, su cui si fonda questa teoria, aumenterà quest’anno. Tra qualche mese, a maggio, si verificherà quello che nel criptogergo si chiama “halving”, vale a dire il dimezzamento della ricompensa per i “miners”, i certificatori delle transazioni di bitcoin. Il meccanismo di emissione monetaria ideato da Satoshi è rigidamente fissato e non può essere modificato: per tenere conto dell’aumento della capacità computazionale e per frenare gli effetti inflazionistici, periodicamente vengono dimezzati i bitcoin rilasciati per ogni blocco agganciato dai miners alla blockchain.