La guerra di Xi Jinping contro le big tech: Alibaba deve cedere i suoi media

Ormai è guerra aperta. Il massimo leader della Cina ha avvertito che Pechino non darà tregua alle piattaforme tech che hanno accumulato big data e potere di mercato. Il presidente Xi Jinping lunedì ha presieduto una riunione del comitato di consulenza e coordinamento finanziario più importante del partito comunista, ordinando alle autorità di regolamentazione di intensificare la supervisione delle società di Internet, reprimere i monopoli, promuovere una concorrenza leale e prevenire l'espansione disordinata del capitale, secondo l'emittente statale CCTV . Le società Internet devono migliorare la sicurezza dei dati e le attività finanziarie devono essere soggette a supervisione normativa, ha riferito ancora CCTV.



Attacco alle piattaforme: il caso Pinduoduo

I commenti insolitamente forti di Xi e dei suoi luogotenenti suggeriscono che Pechino, dopo avere dato il via al crackdown ai primi di novembre sospendendo in extremis la quotazione di Ant Group, la più ricca di sempre, si stia preparando ad amplificare la campagna per frenare l'influenza delle sue più grandi e potenti società private, che finora si è concentrata principalmente sul gigante dell’e-commerce Alibaba di Jack Ma (-15% in Borsa a Hong Kong nell’ultimo mese), che controlla Ant. La definizione piattaforme si applica a molti altri giganti di Internet e della telefonia mobile, da Didi Chuxing al gigante delle consegne di cibo Meituan, a big dell’e-commerce come JD.com e Pinduoduo (che insidia Alibaba), il cui fondatore Colin Huang ha gettato la spugna lasciando il ruolo di presidente dopo le accuse circa le condizioni di lavoro nell’azienda (un dipendente si è suicidato e un altro si è sentito male tornando a casa, in gennaio) e le recenti accuse di avere «alterato l’ordine di mercato».

«Alcune società di piattaforme stanno sviluppando in modi non standardizzati e questo presenta dei rischi», ha detto CCTV, citando i verbali della riunione. «È necessario accelerare il miglioramento delle leggi che governano le economie delle piattaforme per colmare le lacune e le lacune in modo tempestivo». Insomma, tutto deve tornare sotto controllo, anche se questo dovesse danneggiare la stessa economia del Dragone.

Nel mirino il South China Morning Post

Nel mirino del governo cinese vuole c’è in particolare Alibaba. La richiesta è che il gruppo ceda alcune delle sue risorse multimediali, incluso il quotidiano South China Morning Post, il principale quotidiano in lingua inglese di Hong Kong, che possiede al 100%, a causa delle crescenti preoccupazioni sull'influenza del gigante della tecnologia sull'opinione pubblica nel paese.Jack Ma e Alibaba hanno costruito un vasto portafoglio di risorse multimediali nel corso degli anni, coprendo punti vendita online in stile BuzzFeed, giornali, società di produzione televisiva, social media e risorse pubblicitarie. Alibaba ha una partecipazione importante in Weibo, il Twitter cinese, così come in altri organi di stampa online e cartacei.Pechino è preoccupata che Alibaba possa utilizzare le sue risorse mediatiche come strumento per controllare l'opinione pubblica,secondo fonti consultate da Bloomberg. I media dell'azienda hanno già svolto un ruolo nell'influenzare l'opinione del grande pubblico sul settore emergente del fintech.



I regolatori hanno esaminato un elenco delle risorse multimediali di Alibaba e sono rimasti scioccati da quanto siano diventati estesi gli interessi dell'azienda e le hanno chiesto di elaborare un piano per ridurre sostanzialmente le partecipazioni, ha riferito il Wall Street Journal, citando persone informate. L’ascesa dell’impero mediatico di Ma è stato visto come una sfida seria al partito comunista.