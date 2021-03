La Guida agli Its, 104 scuole post-diploma che assicurano la piena occupazione

3' di lettura

Il Sole 24 Ore da sempre rappresenta uno strumento al fianco di studenti e docenti per comprendere la complessa realtà economica e sociale. Uno strumento utilissimo per affrontare con una marcia in più il percorso scolastico. A partire dal quotidiano, che nel suo nuovo formato ha ampliato la copertura sul mondo della scuola dedicando ogni lunedì le due pagine verticali “Scuola 24”, e che pubblica nel corso dell'anno la collana di Guide Education, tra cui La Guida agli ITS in edicola martedì 30 marzo, e che prosegue online con il sistema informativo multimediale Scuola24 riservato a docenti e dirigenti scolastici, personale delle Università, enti di ricerca e istituzioni.

Senza dimenticare 24+, la sezione premium del Sole 24 Ore che offre una selezione ragionata di approfondimenti particolarmente apprezzata dai lettori più giovani, fino a Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore anch'esso protagonista di grandi novità tra cui una pagina dedicata alle serie TV e una alle classifiche dei libri.

Per questo Il Sole 24 Ore mette a disposizione una serie di offerte di abbonamento specificamente dedicata ai target che compongono il mondo della scuola.



Per le scuole



Sul sito è disponibile il dettaglio completo dell'offerta per le scuole del Sole 24 Ore e le istruzioni per usufruire dei contributi annuali che coprono fino al 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. I contributi, fissati per un limite di spesa di 900€ e 750€ dai due bandi pubblicati in seguito alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, sono riconosciuti alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie di ogni ordine e grado con finalità di sostegno alla didattica e di attivazione di specifici programmi per la promozione della lettura critica inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa.

Il termine per sottoscrivere gli abbonamenti e usufruire dei contributi è stato prorogato al 30 aprile 2021.