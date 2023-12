La guida ai più comodi e meno conosciuti aeroporti delle città asiatiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viaggiare verso una città asiatica può incutere un po’ di timore per la dimensione sproporzionata delle città: l’area di Tokyo con 37 milioni di abitanti, Shanghai con 26 milioni e Seul con 10 sono di fatto delle megalopoli vastissime.

Quello che non tutti sanno è che queste grandi centri economici spesso dispongono di più di un aeroporto, di cui il principale è quello più conosciuto, trafficato e lontano dalla città, ma dispone anche di un secondo aeroporto molto più vicino e comodo. Una specie di versione asiatica di Malpensa / Linate, la cui conoscenza può essere molto utile per risparmiare tempo ed energie, soprattutto per gli spostamenti internazionali tra le diverse città in Asia.

Shanghai

Viaggiare in Cina non è semplice. Il controllo aereo è estremamente lento ed i voli in Cina subiscono spesso pesanti ritardi. Il mio record è stato di sette ore di ritardo da Hong Kong a Shanghai, e di fatto sto scrivendo questo articolo proprio dalla Cina, seduto da un’ora e mezza in aereo in attesa del decollo.

Mentre a Pechino si vola solo al gigantesco aeroporto cittadino, a Shanghai non tutti sanno che esiste un’alternativa al principale e lontano aeroporto orientale di Pudong (PVG). L’alternativa si chiama Hongqiao (SHA), è situato all’interno della parte occidentale della città, molto piccolo e compatto (ricorda da certi punti di vista l’ex aeroporto di Tegel a Berlino) ed adiacente alla omonima ed una delle principali stazioni ferroviarie della Cina, per un eventuale collegamento ad alta velocità.

L’altro vantaggio è che Hongqiao è davvero poco trafficato e quindi nonostante molti dei ritardi siano dovuti al controllo aereo, quantomeno non ve ne sono ulteriori dovuti al traffico a terra degli aeromobili.