La guida sullo Smart working Con Il Sole 24 Ore una guida sugli aspetti chiave di questa forma di lavoro, dalle modalità operative ai problemi di privacy e controllo

Ai tempi del Coronavirus lo smart working non è più un'opzione ma una necessità, sia per i singoli professionisti che per le aziende.

Per chiarire ai lettori tutti gli aspetti chiave di questa forma di lavoro, dalle modalità operative ai problemi di privacy e controllo, Il Sole 24 Ore di sabato 28 marzo sarà in edicola con la guida “Smart working. Il lavoro da casa”, con l'obiettivo di far conoscere punto per punto le norme di riferimento, come si applicano e a quali vantaggi possono portare.

La guida approfondisce in modo chiaro e corretto le regole sulla scrittura dei contratti, sul diritto alla disconnessione, sul controllo, sugli orari di lavoro, sui benefit, ma anche sui delicati profili di tutela della privacy e di cibersecurity per evitare che il lavoro da remoto diventi un rischio per la sicurezza dei software aziendali.

Lo smart working è un fenomeno nato dall'emergenza ma destinato a consolidarsi come dimostra un'ampia carrellata di best practice aziendali raccolte nel volume. La Guida offre anche una panoramica dettagliata delle regole per la pubblica amministrazione, con il focus sui nuovi diritti e doveri del dipendente pubblico e sul nuovo ruolo per la responsabilità della dirigenza, e ospita anche due contributi delle ministre Nunzia Catalfo (lavoro) e Fabiana Dadone (Pubblica amministrazione). Non manca l'esame delle potenzialità della tecnologia nel nostro paese, sia intesa come diffusione delle reti, sia come panoramica dei prodotti che possono aiutare a lavorare in remoto e magari proprio da casa. E a proposito di casa, la Guida offre anche qualche suggerimento su come attrezzare al meglio e nel modo più razionale la propria abitazione che deve diventare, almeno in una qualche sua parte, un vero e proprio home office.

La guida sarà in edicola sabato 28 marzo a 0,50 € oltre al prezzo del quotidiano e disponibile anche come ebook su Shopping24 e sui principali store digitali al prezzo di €4,99.