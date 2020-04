La guida del Sole 24 Ore sui corsi online gratuiti delle università in edicola venerdì 17 aprile Con Il Sole 24 Ore una Guida per scoprire quali opportunità offre la formazione online

1' di lettura

Anche le università si sono trovate catapultate all'improvviso nel mondo dell'e-learning. A causa della pandemia globale che ha costretto a casa un miliardo e mezzo di studenti, di tutte le età.

In generale la risposta degli atenei è stata più pronta rispetto a quella delle scuole. Grazie anche all'esperienza maturata con i “Mooc”: i corsi online gratuiti e di massa che sono nati negli Stati Uniti e che in dieci anni hanno raggiunto 110milioni di studenti di mille università sparse in tutto il mondo.



Proprio i Mooc possono essere ora la chiave per la fase 2 delle università. Per gli atenei che hanno a disposizione una miriade di corsi nati, pensati e realizzati per il web. E soprattutto per gli studenti e i lavoratori che possono approfittare di questa pausa forzata e aggiornare le loro competenze. Grazie anche alla nuova Guida di 88 pagine del Sole 24 Ore “SMART EDUCATION. I MOOC delle Università, tutti i corsi online gratuiti”, in edicola con il quotidiano venerdì 17 aprile.



La guida, interamente dedicata ai corsi universitari online e realizzata in collaborazione con Federica Web Learning (centro di ateneo per il distance learning della Federico II di Napoli e piattaforma leader in Europa per numero di Mooc a disposizione), sarà disponibile a 0,50euro oltre al prezzo del Sole 24 Ore.