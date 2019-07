La hard Brexit di Johnson può far implodere il Regno Unito

Scozia

Le tendenze indipendentiste della Scozia non sono nuove e lo Scottish Independence Party (Snp) resta saldamente al governo a Edimburgo. Il referendum del 2014, vinto dal “no” alla separazione dal Regno (55%), aveva calmato almeno temporaneamente le acque.

Brexit ha riacceso la miccia e rimesso tutto in discussione. Nel 2016 il 62% degli scozzesi aveva votato a favore di restare nella Ue. La premier scozzese Nicola Sturgeon ha avuto rapporti tesi con la May e ha chiesto invano un ruolo rilevante nei negoziati con Bruxelles. Il suo messaggio è che la Scozia, europeista per storia e convinzione, non possa essere trascinata fuori dalla Ue contro la sua volontà, soprattutto in caso di hard Brexit. La decisione di restare a far parte dell’Unione era fondata sull’appartenenza comune alla Ue.

Ieri la Sturgeon ha scritto a Johnson per chiedere un secondo referendum sull’indipendenza, che questa volta potrebbe avere un esito diverso, soprattutto in caso di “no deal”, fortemente osteggiato dagli scozzesi. L’elezione di un simbolo del nazionalismo inglese come Johnson aiuta l’Snp: Boris è il politico meno popolare in Scozia, con tassi di approvazione inferiori persino a quelli di Nigel Farage. Gli scozzesi non hanno dimenticato che quando era giornalista Johnson ha usato il termine «parassiti» per descriverli e ha proposto di bandirli dal diventare premier britannici.

Il problema è che il referendum deve essere autorizzato dal Governo britannico, e che il calo delle entrate dal petrolio del Mare del Nord ha reso la Scozia meno indipendente economicamente da Londra.