La holding frutta 400 milioni di dividendo alla famiglie Porsche e Piech

Secondo i termini della quotazione, le azioni di Porsche AG sono state suddivise in azioni privilegiate - il 25% delle quali quotate in Borsa - e azioni ordinarie, che danno diritto di voto. Attraverso la holding Porsche SE, le due famiglie di controllo detengono la maggioranza dei diritti di voto in Vw (53,3%) e una parte dei diritti di voto in Porsche AG, mentre il resto è detenuto da Vw.

Loading...