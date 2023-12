La holding di Mamazen chiude un nuovo closing di 5 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

IH1, la holding di Mamazen, conclude il 2023 con un nuovo closing di 5 milioni di euro raccogliendo 1,4 milioni da febbraio, quando era stato raggiunto il precedente obiettivo di 3,6 milioni. Prosegue quindi la crescita del progetto dello Startup Studio che mira a fondare 15 imprese ad alto potenziale entro il 2026.

Nuovi ingressi nel capitale

Con questa operazione entrano nel capitale Vincent Murphy - Advisor e Investor laureato in ingegneria meccanica con forte esperienza in data analysis e market researcher - Luca Campaiola - investitore dalla pluriennale esperienza nel mondo dei Venture Capital, nell’innovazione e negli investimenti con particolare focus sul settore della tecnologia e delle scienze della vita - e Francesco Tarantino - imprenditore e Business Angel esperto in progettazione europea, formazione, innovazione, business development e internazionalizzazione. Ultimo ingresso nel capitale è quello di Giulio Di Blasi esperto di social impact e migrazioni a livello globale, che al momento ricopre la posizione di Vice President del Refugee Hub Canada.

«La holding IH1 sta affrontando un percorso di crescita importante che ci dà molta soddisfazione» commenta Farhad Alessandro Mohammadi, ceo di Mamazen «questo a dimostrazione della fiducia che gli investitori ripongono in uno Startup Studio che da sempre analizza con professionalità il mercato e risponde ad esso con realtà imprenditoriali vincenti».

Il business model di Mamazen

Questo il compito di Mamazen, Startup Studio che si basa sul Dual Entity model, un modello di investimento statunitense che separa e rende indipendenti holding e Studio per mantenere gli interessi degli investitori e per semplificare la governance delle startup finanziate aumentandone la velocità di accesso al capitale. Se, da un lato lo Studio abbattere i rischi permettendo di sviluppare solo le idee che hanno superato la fase di analisi e di validazione sul mercato, la holding dall’altro investe soltanto nelle migliori, aumentando ulteriormente il de-risking dello Studio.

Attraverso questo modello sono state lanciate startup come Morsy - Corporate Canteen 100% data driven, Inpoi - startup digital per il settore immobiliare , Orangogo - primo portale in Italia che aiuta gli appassionati di sport a scoprire le attività sportive geolocalizzate nel territorio, Deeva - hairdresser - e Pelomatto (pet service).