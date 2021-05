La iHS di Caltanissetta punta su Hotel Sicuri per aiutare le strutture

2' di lettura

Un sistema innovativo per garantire salubrità e sicurezza alle camere d’albergo e dare dunque una mano concreta alle strutture in questo tempo di paure e pandemia. Lo ha messo a punto da iHS, azienda di Caltanissetta con sede anche a Milano, che quest’anno festeggia il suo decimo anno di attività.

L’azienda nissena ha una forza lavoro di 700 persone 750 mila camere lavorate ogni anno negli oltre 70 tra resort e hotel serviti, un fatturato di sette milioni di euro (prima della pandemia ovviamente), una presenza capillare nell'intero territorio nazionale: dalla Lombardia, al Veneto, al Piemonte (tra i clienti anche l’Hotel della Juventus dove alloggiano i giocatori), e poi Valle D'Aosta, Trentino, Basilicata, Puglia, Sardegna, Calabria e ovviamente Sicilia dove si trova buona parte della clientela.

«Si tratta - spiega Salvatore Avola, ceo dell’azienda nissena - di un dispositivo tecnico di processo certificato ufficialmente da Bureau Veritas e marchio registrato da iHS e nasce per garantire elevatissimi standard di pulizia professionale, disinfezione, sanificazione di ogni ambiente delle camere e degli spazi comuni. Un sistema cui abbiamo lavorato parecchio l’anno scorso e nasce con la consapevolezza dell’assoluta importanza che riveste oggi la sicurezza nella scelta della struttura in cui soggiornare da parte degli ospiti, Ihs ha voluto creare uno strumento utile per fornire una “certificazione” del metodo di lavoro non soltanto agli hotel ed ai resort in cui operiamo ma, soprattutto, agli ospiti dei nostri clienti». Un servizio studiato anche per fronteggiare le nuove esigenze al tempo della pandemia che, dice Avola ha spinto l’azienda «a rimodulare la nostra offerta in corso d’opera. È chiaro che la pandemia sta influenzando le scelte di business dei nostri clienti e noi siamo pronti a venire incontro in ogni modo alle mutate necessità, con ragionevolezza e analisi sappiamo trovare ogni soluzione utile ad entrambi».

Tra le ultime iniziative un accordo con l’Università Kore di Enna per lo sviluppo di attività sul fronte della qualificazione del personale: «La valorizzazione degli studenti in progetti che abbiano concretezza e visione di crescita come Hotel Sicuri – spiega Chiara Blandino, direttore Risorse mane di Ihs –. Siamo certi che iHS possa essere per l’Università un alleato importante per la crescita formativa sul campo degli studenti ed allo stesso modo anche il placement universitario è uno strumento molto utile per il rafforzamento delle risorse all'interno della nostra azienda» .