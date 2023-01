La Jeep Avenger vince: è l'Auto dell'Anno 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La più piccola della Jeep, l’Avenger è l’auto dell’auto dell’anno 2023. Ad attribuire il premio è stata una giuria di giornalisti specializzati europei. Del resto l’Avenger viene prodotta in Europa e in particolare in Polonia a Tychy nella fabbrica ex Fca. In seconda posizione fra le 7 finaliste è risultata la Vw ID.Buzz con 87 punti in meno e terza la Nissan Ariya con 211 punti. Fuori dalle prime posizioni la Kia Niro (200 punti), la Renault Austral (163 punti), la Peugeot 408 (149 punti) e le gemelle elettriche la Toyota bZ4X e la Subaru Solterra (133 punti).

L’Avenger è il primo modello elettrico di Jeep

La Avenger è il primo modello elettrico di Jeep anche se in Italia e in Spagna è proposto anche con un’unità a benzina. Presentata al Salone di Parigi rappresenta un modello strategico per Jeep sia perché è il primo a batteria, ma anche perché punta ad un settore molto affollato come quello dei B-Suv che il gruppo Stellantis è pronto ad offrire altre due alternative, di Fiat e Alfa Romeo. In Italia l’Avenger è in vendita in 4 allestimenti a dei prezzi per l'elettrica compresi fra 35.400 e 42.900 euro. La versione a benzina, invece, è in vendita da 23.300 a 28.300 euro.

Loading...

Tutti gli altri modelli finalisti in gara

Le finaliste, selezionate tra una più ampia rosa di 27 nomi, erano oltre alla Jeep Avenger, la Kia Niro, la Nissan Ariya, la Peugeot 408, la Renault Austral e la Volkswagen ID. Buzz, oltre alle gemelle Subaru Solterra e Toyota BZ4x di fatto considerate un’unica candidata. Ben quattro di queste auto, cioè la Vw ID.Buzz, la Nissan Ariya e le gemelle giapponesi sono offerte solo con powertrain elettrici, ma sono previste full electric nella gamma attuale o futura di Peugeot 408 e di Kia Niro. Jeep non aveva mai figurato neppure fra le finaliste del premio Car of The Year.

Le Case d’auto protagoniste negli anni scorsi

Dei marchi rappresentati tra le finaliste, Peugeot e Renault sono quelli che hanno ricevuto più riconoscimenti, avendo già vinto il titolo di Auto dell’Anno con sei loro vetture. I due brand francesi risultano le più premiate dopo Fiat che ha finora incassato ben nove titoli. Volkswagen, presente in Belgio con l’erede elettrica del Bulli, ha quattro Car of the Year all’attivo, mentre le case giapponesi Toyota e Nissan tre e due. Kia, invece, proprio l’anno scorso ha interrotto il digiuno di vittorie con l’elettrica EV6, mentre Subaru e Jeep non figuravano nell’albo d’oro.

Ecco le vetture preferite dagli americani

Negli Usa il riconoscimento è attributo non ad un solo modello, ma a tre tipologie di vetture. Il primo è dedicato alle normali auto e quest'anno se lo è portato a casa l'Acura Integra, la berlina a benzina giappo-statunitense del brand premium-sportivo di Honda, che se lo è conteso con la Genesis G80 elettrica e la Nissan Z. Il secondo è dedicato ai suv se l’è aggiudicato la Kia EV6, la berlina 100% elettrica che se lo è conteso con la Genesis GV60 e la Cadillac Lyriq. Il terzo, infine, è dedicato ai pick-up e per il 2023 è stato vinto dal Ford F-150 Lightning elettrico.