La joint-venture Renault-Geely potrebbe sviluppare i primi motori entro il 2026

La joint venture tra il gruppo Renault e Geely per sviluppare e produrre motori a combustione interna potrebbe portare alla produzione delle prime unità già nel 2026. “Al momento l’accordo è in fase di revisione da parte delle autorità della concorrenza. Tale processo dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno» ha dichiarato Ingo Scholten,

vicepresidente e direttore tecnico di Geely powertrain research. La nuova società - il cui nome non è ancora stato annunciato - entrerebbe in vigore e quindi in funzione una volta concessa l’approvazione. I dirigenti di Aurobay, la divisione Geely che produce motori a

combustione dal 2022 a Göteborg, e Renault, hanno espresso ottimismo sul futuro della loro partnership, affermando che il 50% delle auto globali vendute nel 2040 avrà ancora motori a combustione interna, così come la stragrande maggioranza dei veicoli esistenti.

Quando la nuova società inizierà le operazioni, Renault e Geely continueranno a costruire i propri motori nelle rispettive fabbriche per diversi anni ha detto Scholten. “Nuovi motori comuni dovrebbero apparire nel 2026 o nel 2027, aumentando l’efficienza e risparmiando denaro sullo sviluppo, sulle parti e sui costi di produzione”. Geely e Renault hanno inoltre dichiarato che la joint-venture avrà una capacità produttiva annuale di oltre cinque milioni di motori e trasmissioni a combustione interna, ibridi e plug-in.Saudi Aramco sta valutando un potenziale investimento strategico nella nuova società Renault-Geely come stakeholder di minoranza. L’investimento di Aramco sosterrebbe la ricerca sui combustibili sintetici e sulle tecnologie dell’idrogeno che potrebbero essere utilizzate nei futuri motori a combustione interna.