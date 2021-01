La Juve supera il Milan e l’Inter fallisce la prova del nove

Insomma, a tre giornate dalla fine del girone d'andata , il mazzo dello scudetto si rimescola. L'Inter, nonostante i suoi alti e bassi e la sua Lukaku-dipendenza, è sempre in agguato a un punto dal Milan. Conte, sbuffando e imprecando alla sfortuna (“Non meritavamo la sconfitta…”) non molla comunque l'osso. Mentre per la Juventus si aprono nuovi scenari dopo il lungo autunno di scontento. Confortante l'esplosione di Chiesa, mai così incisivo in bianconero. Significativo anche il recupero di Dybala coinciso con l'eclissi quasi totale di Ronaldo. Quando il pendolo gira dalla parte dell'argentino, il fenomeno va in ombra. Un problema per Pirlo, fa notare qualcuno. Forse, questi problemi di abbondanza, li vorrebbero avere anche il Crotone e il Genoa.



Ci stavamo dimenticando della Roma. Senza farsi troppo notare, i giallorossi sono diventati la terza forza del campionato. Col minimo sforzo (3-1) questa volta capitalizzano la trasferta di Crotone e ora aspettano l'Inter all'Olimpico per cercare di agganciare al secondo posto la squadra dell'imbufalito Conte. La Roma scopre di avere una panchina extralarge. A Crotone, lo spagnolo Mayral, con due reti d'autore, sostituisce brillantemente Dzeko, uno che quando manca te ne accorgi subito.



L'unico freno, in questo clima di rinnovamento, viene tanto per cambiare da un tampone: quello che ha trovato positivo il nuovo general manager portoghese Tiago Pinto, chiamato a Roma dai Friedkin per portare aria fresca e nuovi talenti a Fonseca, pur lui portoghese. La rivoluzione dei garofani dovrà attendere, il paradiso pure, ma l'aggancio all'Inter non è vietato sognarlo.



E Il Napoli? Altro che mercoledì da leoni. Forse più da asinelli. Farsi sbertucciare in casa dallo Spezia (1-2) in uno snodo come questo, è un doppio passo falso. Perdere punti può capitare, perdere la testa invece non è concesso.