La Juventus nella bufera si salva con l’orgoglio. Un Napoli da 50 e lode

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Un’altra stangata, almeno in campo, non c’è stata. Come dice Allegri, un passo per volta. La Juventus, osservata speciale dopo la severa sentenza della Corte d’Appello federale (e il 5-1 incassato la settimana scorsa a Napoli), reagisce con orgoglio pareggiando (3-3) con l’Atalanta davanti a John Elkann e ai nuovi vertici schierati al completo come per il giuramento di un nuovo governo. L’ultima notizia porta anche la nomina di Francesco Calvo come nuovo responsabile dell'area sportiva. Avanti un altro, la giostra sembra non aver fine.

La protesta dei tifosi bianconeri

In uno stadio incandescente, con molti cori contro la Lega calcio e uno striscione invece molto critico degli ultrà («Dirigenti colpevoli, peggio che nel 2006»), la squadra di Allegri ha dignitosamente tenuto testa ai bergamaschi in vantaggio dopo neppure 5 minuti grazie a un destro di Lookman non trattenuto da uno Szczesny stranamente svagato. Una doccia fredda, che fa male, ma questa Juventus, compattata dall’orgoglio, reagisce prima pareggiando con Di Maria su rigore (25’) e poi realizzando il 2-1 con un destro al volo di Milik dopo una pregevole azione corale. Tutto a posto, ma niente in ordine. Perché nella ripresa i bianconeri incassano altre due reti nello spazio di sette minuti (Maehele e ancora Lookman). Anche in questo caso il carattere supplisce alla scarsa lucidità.

Loading...

E al 65’ Danilo realizza il pareggio sfruttando un’altra magia di Di Maria. Vedere Allegri che sul 3-3 salta dalla gioia come se avesse vinto la Champions dà bene l’idea di quanto fosse importante che da questa serata, un crash test di sopravvivenza, venisse dalla Juve in segno di risveglio. Sei ci sei batti un colpo, si dice: bene, la squadra un colpo l’ha dato. Una apprezzabile reazione che però non copre l’inaccettabile fragilità difensiva. Otto gol incassati in due partite sono la spia di un pesante malessere tattico e psicologico cui bisogna subito rimediare se si vuole risalire dalla palude.

«Dobbiamo lavorare senza farci distrarre dalle cose esterne», precisa Allegri cercando di isolare la squadra dalla tempesta. Che dire? Poveri tifosi juventini! Tutto rema contro: non solo si beccano 15 punti di penalizzazione (con le altre inchieste come ombre sullo sfondo) ma per un feroce contrappasso devono sopportare un carico ancor più pesante: e cioè che a rappresentarli pubblicamente sia proprio quel Max Allegri che avrebbero volentieri scacciato via a pedate nel sedere. Ora in questo guazzabuglio dove nessuno si salva (in questo la Juve ha parzialmente ragione), e dove i nuovi vertici bianconeri hanno il carisma dei gattini ciechi, il perfido Max diventa il deus ex machina di una gloriosa società che, lo ricordiamo, il prossimo 24 luglio «festeggerà» il centenario della Juventus a guida Agnelli.

Una beffa, insomma. Una delle tante che colpisce il calcio italiano, sbatacchiato a destra e sinistra come una barchetta in mezzo al mare. Diciamolo pure: a parte il magnifico girone d’andata del Napoli, che rischia in questo parapiglia di passare in secondo piano, il panorama del nostro pallone è desolante. Lasciando da parte la nazionale (fuori da due mondiali consecutivi), lo stato dell’arte del gioco più amato dagli italiani è vicino allo sprofondo. Tra deficit e bilanci in rosso, plusvalenze fittizie e vecchi dinosauri stranieri che soffocano la crescita dei nostri giovani talenti, non stupisce che debba intervenire il governo a mettere delle pezze nei buchi contabili. A parte che quei soldi sono di noi tutti, viene da chiedersi quando si possa andare avanti facendo finta che tutto va bene.