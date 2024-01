La kermesse della moda uomo comincia da Firenze. Al via Pitti 105

«Il velluto è un materiale che va sempre di moda ma che poi effettivamente non va mai di moda. È una “stoffa antica” ricca di storia, un tessuto che viene dal passato ma che ha acquisito con nuove lavorazioni performance sempre maggiori». Stefano e Corinna Chiassai, padre e figlia, entrambi stilisti, presentano un’installazione artistica allo Spazio Carra della Fortezza. Ed è anche il titolo di un volume, edito da Dario Cimorelli Editore, che mercoledì 10 gennaio, alle 14.30, verrà presentato all’UniCredit Theatre.

La sostenibilità in primo piano

«Il progetto realizzato a quattro mani ACBC e Garmont riconferma l’obiettivo di supportare le aziende che vogliono realizzare prodotti responsabili. Per questo motivo, abbiamo seguito ogni passo di questa creazione: dall’idea e disegno iniziale fino alla sua realizzazione e alla strategia di marketing per presentarla sul mercato. Il risultato è una collezione unica, che non vuole passare inosservata e che, soprattutto, rispetta l’ambiente», spiega Gio Giacobbe, ceo di ACBC.

Federico Cina e Marco Rambaldi, firmano la creatività delle nuove solette in cuoio che Cuoio di Toscana, In Soul cares about your health. Sono biodegradabili, a basso impatto ambientale, metal free e traspiranti per il massimo benessere di chi le indossa e al 100% naturali, come da tradizione del consorzio conciario (10 Gennaio al St. Regis).

L’incontro dell’azienda cinese Consinee è scaturito dall’interesse verso le pratiche ’rigenerative’ di Mario Simionato per il suo brand Vitelli, maglieria d’alta gamma in continuo equilibrio tra prodotto e immagine, artigianalità e cultura. Nasce così un viaggio reportage del designer con il fotografo Patrick Bienert agli stabilimenti a Ningbo - dove oltre alla filatura si pratica anche il riciclo - fino ai pascoli in Inner Mongolia, per tracciare e raccontare insieme il percorso del cashmere Consinee e il ’commitment’ dell’azienda nello sviluppo di un sistema produttivo più responsabile. (In mostra alle Costruzioni Lorenesi).