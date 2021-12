La Lazio perde il derby con Roma Capitale: deve pagare l’imposta per la pubblicità all’Olimpico

I punti chiave Partita persa in passato anche per il club giallorosso

La società di calcio è responsabile del pagamento della imposta per la pubblicità all’interno dello stadio, anche se ha dato il servizio in appalto.

Roma Capitale ha così vinto il “derby” del fisco contro la “SS Lazio Spa” che stata condannata dalla Cassazione (sentenza 37364) a pagare anche per l’anno 2006 l’imposta per le pubblicità fatte grazie ai pannelli a bordo campo, a vari marchi commerciali, tra i quali Tim, all'interno dello stadio Olimpico.

La Suprema corte aveva preso un’analoga decisione anche per il 2005, malgrado la società biancoceleste, anche in quel caso, avesse fatto presente di aver affidato ad un terzo, la società “Sport +” l’attività di promozione durante gli eventi sportivi. Circostanza che però, non evita alla SS Lazio di restare soggetto passivo di imposta, mentre è «solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità».

Da buon arbitro imparziale la Suprema corte ricorda che un identico trattamento era stato riservato all’Associazione sportiva Roma. Al club giallorosso quale il comune capitolino aveva contestato l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’imposta per le esposizioni pubblicitarie in occasione delle partite del 2004 e 2005. Anche la difesa della Roma aveva fatto lo stesso “gioco” di quella laziale: nulla era dovuto perchè il servizio era gestito da una società terza. Ma la replica dei giudici con è cambiata in base ai colori della maglia. L’As Roma è soggetto passivo di imposta con la società che gestisce la pubblicità. Per le due squadre della capitale la partita è persa.