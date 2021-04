La leadership femminile passa dalla emancipazione economica

Vi sono dati precisi che testimoniano come vi sia una correlazione positiva tra la diversità di genere in un consiglio di amministrazione e la performance aziendale. Secondo Quick take: women on corporate boards – una ricerca pubblicata poco più di un anno fa da Catalyst, una nonprofit che si prefigge di aiutare le imprese a creare «luoghi di lavoro che funzionano per le donne» – per avere una massa critica, che può portare a migliori prestazioni finanziarie ci devono essere almeno tre seggi “al femminile” nel consiglio di amministrazione di una società. Raggiungere la massa critica significa cambiare sostanzialmente le dinamiche del Cda, creando un ambiente in cui le idee innovative possono scaturire dalla diversità di genere. Interessante il dato secondo cui le aziende con un presidente del consiglio d’amministrazione donna hanno più probabilità di avere una quota maggiore di membri del consiglio donne (28,3%) rispetto alle aziende con presidenti uomini (17,1%).

Cosa ci ha quindi insegnato un anno di pandemia? che la disparità donna-uomo è ancora più critica e forte di quanto si pensasse e che proprio per questo l’uguaglianza di genere deve essere una priorità per il benessere economico mondiale perché strettamente correlati.

Se la donna non raggiunge al più presto una parità, soprattutto economica, con l’uomo, le economie mondiali non saranno in grado di affrontare crisi inaspettate e drammatiche come quella

causata dal Covid-19.

Da un recente sondaggio interno di Dla Piper somministrato a circa 160 professionisti del mondo legale, è emerso che per il 46% degli intervistati sarà proprio la crisi economica unita alla disuguaglianza sociale la sfida più rilevante che la società dovrà affrontare nel prossimo futuro (per il 28% invece l’impoverimento della cultura), con l’obiettivo primario di combattere le disuguaglianze sia economiche sia sociali, anche potenziando il sistema dell’istruzione. Per il 72% accrescere gli investimenti in formazione ed educazione è uno degli interventi principali e più urgenti per innescare la ripresa.

Potremmo prendere quindi la pandemia come un monito a un maggiore impegno per far sì che, quei 99,5 anni per raggiungere la parità di genere pronosticati dal Wef, vengano

drasticamente ridotti.