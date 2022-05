La leadership incontra l’arte all’hangar Bicocca a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arte contemporanea per la formazione dei manager. Si basa su un connubio molto creativo il progetto che è nato dalla collaborazione fra il Centro per l’Arte Contemporanea Pirelli HangarBicocca e l’Agenzia per il Lavoro Umana.

“Something extraordinary - L’arte della leadership” ha come obiettivo mettere in connessione le caratteristiche della formazione manageriale con le capacità dell’arte del nostro tempo di rompere gli schemi e immaginare il futuro. Chi partecipa sarà accompagnato nella rielaborazione di schemi, consuetudini, conoscenze e linguaggi e affronterà temi come il change management, gli sviluppi aziendali future proof e la trasformazione organizzativa negli spazi espositivi di Pirelli HangarBicocca.

Tra gli altri, parteciperanno Marcella Vanzo, antropologa e artista, con cui manager e imprenditori conosceranno, testeranno ed esploreranno la leadership trasformativa confrontandosi con tematiche fondamentali come il co-design, la multidisciplinarietà, il pensiero critico e laterale, la flessibilità e la diversity.

Con Jona Jaeger – esperto di training manageriale specializzato nella formazione e coaching sul tema della diversità culturale con approcci innovativi – verranno invece elaborati nuovi strumenti di trasformazione da portare nelle proprie organizzazioni approfondendo aspetti come la comunicazione interculturale, la gestione dei conflitti, il change management e l’intercultural leadership. Alla due giorni (dal 26 al 28 maggio) di full immersion dedicata a manager e imprenditori a cui ci si potrà iscrivere fino al 12 maggio.