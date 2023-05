La leadership italiana nelle innovazioni transatlantiche per la Difesa è più importante che mai

Sempre più velivoli non sono solo progettati, ma anche costruiti, testati e sostenuti in filiere digitali che collegano i modelli virtuali ai sistemi fisici, in uno scambio continuo di aggiornamenti. Il nostro jet addestratore T-7, ad esempio, è passato dalla progettazione al computer al primo volo in soli 36 mesi, più velocemente di molti velivoli da difesa. L'utilizzo di una piattaforma digitale come base di partenza dei progetti, ha comportato un aumento del 75% della qualità, riducendo, inoltre, le ore di assemblaggio dell'80% e dimezzando i tempi di sviluppo del software.

Date le minacce alla sicurezza poste dal cambiamento climatico, l'adozione di tecnologie in grado di salvaguardare i vantaggi operativi e la prontezza militare in un ambiente contraddistinto da tale cambiamento è fondamentale. Sostituire i velivoli più vecchi con aerei più nuovi ed efficienti per consumo di carburante offre guadagni sia in termini di efficienza che di riduzione delle emissioni. Anche la rapida crescita dei carburanti sostenibili per l'aviazione, che possono essere adottati sugli aerei esistenti e ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica fino all'80% durante il ciclo di vita del carburante, fa un'enorme differenza.

Le attuali sfide di sicurezza globale hanno già prodotto risultati significativi in termini di cooperazione a livello transatlantico attraendo nuovi partner. Continueremo dunque a collaborare con l'Italia e la NATO per garantire che i rivoluzionari percorsi ad alta tecnologia del settore della Difesa creino vantaggi tali da rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire un mondo di crescente prosperità. La leadership italiana nella cooperazione transatlantica per le innovazioni nella difesa è più importante che mai.

*Theodore Colbert III è Presidente e CEO di Boeing Defense, Space & Security

