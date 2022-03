La learning organization alla prova del 2022: e le persone saranno centrali

In termini di competenze digitali, è chiaro che è necessario rendersi abili a operare in un contesto completamente digitale ed essere efficaci nell’ambito dell’ecosistema dell’impresa e dell’interazione con clienti, partner, fornitori, istituzioni, conoscendo le più attuali e avanzate tecnologie. Le competenze cognitive devono assicurare rispondenza all’innovazione; pensiamo, quindi, al pensiero critico, al project management, al problem solving, alla creatività, fondamentali per affrontare le sfide di un cambiamento di contesto e di business model molto rapidi.

Le competenze relazionali sono più che mai necessarie per la tenuta delle relazioni e l’efficacia delle stesse nonostante la distanza a cui ci ha costretto la pandemia e le evoluzioni del contesto ibrido. Infine, è fondamentale costruire autoconsapevolezza, self confidence e fiducia in se stessi, in modo tale che le persone possano utilizzare le nuove esperienze come fonte stessa di apprendimento e diventino così capaci di sviluppare la gestione delle priorità, di affrontare gli ostacoli e di curare il benessere mentale e psicologico.

Un’azienda così impostata è coerente con la dimensione di una learning organization e ha una capacità di attraction potentissima; le strategie formative e i piani di sviluppo sono diventati, infatti, una leva contrattuale molto significativa, almeno al pari dell’elemento retributivo perché sono una sorta di “assicurazione” sul futuro. Di conseguenza, e sempre in coerenza con tale modello, si arriva anche a un meccanismo di performance management e bonus system che incentiva le persone sulle competenze chiave per la prosperità dell’impresa e premia l’acquisizione di nuove competenze o lo sviluppo di skill attuali, perché è ormai evidente che le persone con le giuste competenze sono anche le più performanti.

Si tratta in pratica di una convergenza tra premio sulla performance e premio sulla competenza da sperimentare.Dopo quasi due anni di pandemia, evento che ha rappresentato un’ulteriore accelerazione del fenomeno e all’inizio del 2022 non possiamo, quindi, più pensare di restare in un perimetro di competenze statico, che finisce per rappresentare una via senza uscita per i singoli e per le imprese.

Lavorare per l’ampliamento di questo perimetro, approdando a competenze adiacenti, rappresenta una vera e propria strada di crescita per le aziende e fonte di occupabilità e di sviluppo di carriera per le persone purchè poggi prima di tutto sull’iniziativa individuale, il motore principale per l’autosviluppo.