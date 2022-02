La Lega alza la voce su Dad e bollette

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo la rielezione di Sergio Mattarella, che ha messo in crisi l’unità del centrodestra e posto in difficoltà la leadership di Matteo Salvini, sempre più stretto tra Forza Italia, che pensa già a un nuovo centro con Renzi, e il partito di Giorgia Meloni, orgogliosamente all’opposizione dell’esecutivo Draghi, la Lega cerca di uscire dall’angolo.

E lo fa metttendo in atto una triplice mossa: manifestando in sede di Consiglio dei ministri la propria contrarietà alla decisione disertando di prevedere lo stop alla didattica a distanza per i vaccinati, mettendo in evidenza la necessità di mettere sul piatto nuove risorse per attenuare l’impatto del caro energia su famiglie e aziende, ed esercitando un pressing sul ministro dell’Economia Daniele Franco sul dossier Mps.

Lega in Cdm non vota norme su scuola, discriminatorie per non vaccinati

L’ultimo episodio è delle ultime ore. Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti non ha preso parte alla riunione del cdm anche per la decisione, “condivisa”, presa nel frattempo con gli altri ministri leghisti di non votare le nuove norme sulle quarantene a scuola, perché a parere della Lega discriminanti nei confronti dei ragazzi non vaccinati. «Pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. I dati ci dicono, per fortuna, che i contagi scendono quotidianamente e nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del Paese». Così in una nota i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani. All’indomani dell’elezione di Mattarella Giorgetti aveva fatto trapelare l’intento di dimettersi dal Governo.

Incontro Salvini-Franco, al centro del colloquio il caro-bollette

Ma la strategia di “rottura” della Lega si è manifestata anche e soprattutto nelle ultime decisioni del segretario Salvini. «Sono venuto qui al ministero per un confronto con il Ministro Franco (il responsabile dell’Economia Daniele Franco, ndr) dopo la partita del Colle sul tema bollette - ha spiegato il leader leghista, al termine dell’incontro che si è tenuto in tarda mattinata al Mef -: ho chiesto a Franco e chiederò a Draghi un intervento sostanzioso oltre i 5 miliardi subito per aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette del gas».

Mps: Salvini, Franco dica se vuol cacciare l’Ad

In occasione dell’incontro Salvini avrebbe affrontato anche il tema Mps. «La politica non può mettere in discussione l’ad di Mps, Bastianini, che ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni - ha sottolineato -. Il ministro Franco chiarisca: davvero è in discussione un manager che ha dimostrato che Mps può camminare?».