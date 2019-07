La Lega rilancia: «Abolizione della Tasi». Mef: «Fantasticheria» La proposta del vicepresidente della commissione Finanze della Camera, il leghista Alberto Gusmeroli. Tagli mirati per l’Imu (come sugli immobili sfitti o occupati) e cancellazione del tributo per i servizi indivisibili di Nicoletta Cottone

Imu-Tasi: ecco dove agiranno i tagli chirurgici

Dopo la richiesta di unificare Imu e Tasi la Lega rilancia: abolire la Tasi. «Se c'è l'impegno del Mef sulle maggiorazioni Tasi allora l’eliminazione dell’imposta costerebbe circa 830 milioni di euro. E l’F24 precompilato con l’Imu, affrontando i problemi esposti dall’associazione dei comuni, potrebbe recuperare dall'evasione anche i finanziamenti per riduzioni chirurgiche dell'Imu», ha sottolineato Alberto Gusmeroli (Lega), vicepresidente della commissione Finanze della Camera e primo firmatario della proposta per una nuova Imu, che riunisce Imu e Tasi. La proposta Gusmeroli prevede già tagli mirati per l’Imu (come sugli immobili sfitti o occupati) e cancellazione del tributo per i servizi indivisibili.

La proposta Gusmeroli di abolire la Tasi

Al termine delle audizioni in commissione, Gusmeroli ha rilanciato un progetto che vada oltre l’iniziale fusione tra Imu e Tasi, portando a tagli mirati per la prima (come sugli immobili sfitti o occupati) e alla cancellazione della seconda. Punta ad «abolire la Tasi», che vale 1,1 miliardi l’anno.

Lapecorella: «Stiamo fantasticando» . Gusmeroli: «É possibile»

La direttrice del Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia Fabrizia Lapecorella, in audizione, si è detta «sconvolta» dalla nuova proposta, che supera la fusione Imu e Tasi. «Stiamo fantasticando», ha detto. Per Lapecorella sono riflessioni che si possono fare nel percorso «della legislatura, non sull’immediato», perché servono le necessarie coperture. Di parere diametralmente opposto il vicepresidente della commissione Finanze. «É fattibile - assicura Gusmeroli - perchè la cifra da recuperare non è impossibile». Servirebbero circa 830 milioni.