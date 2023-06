Calcio, la Lega Serie B divorzia da Helbiz

Ascolta la versione audio dell'articolo

La comunicazione l’ha data la Lega Serie B in mattinata oggi, 28 giugno 2023. Un documento asciutto, secco, segnalando che nella stagione 2023-24 il pacchetto uno (satellitare) sarà appannaggio di Sky per 16 milioni più Iva. Per il pacchetto due (streaming) la visione sarà garantita da Sky e Dazn al costo di 12 milioni più Iva. Detta così spiega poco. Ma in realtà significa che uno degli attori del sistema ha alzato bandiera bianca ed è venuto meno. E si tratta di Helbiz.

La Lega Serie B ha risolto il contratto con la società con sede a New York che gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in una quarantina di città nel mondo, quotata a Wall Street, che si era fatta avanti per i diritti 2021-24 della Serie cadetta. Grandi aspettative e proclami. Ma alla fine la realtà ha presentato il conto. E una situazione di tensione finanziaria ormai evidente per Helbiz, che si era anche manifestata in ritardi di pagamenti, ha convinto la Lega Serie B alla risoluzione del contratto.

Cosa, questa, che peraltro comporterà un aggravio per le stesse Sky e Dazn. All’epoca la Lega presieduta da Mario Balata aveva deciso di non procedere a gare e di prevedere diritti non esclusivi. La logica era che più soggetti partecipavano, maggiore sarebbe stato l’incasso e minore l’esborso unitario visto che a variare era il corrispettivo pagato in un range, per ognuno dei pacchetti, dai 16 milioni oltre Iva in caso di un solo offerente, a 12 milioni (due offerenti), 10 milioni (per 3 offerenti), 8 milioni (per 4 e più). A Sky (pacchetto digitale-satellite e pacchetto internet mobile) si sono aggiunti poi Helbiz e, al photofinish, Dazn. In tutto: 48,5 milioni di incasso per la Serie B di cui 16 da Sky e 10 cadauno da Sky, Dazn ed Helbiz e 2,5 milioni da Helbiz per i diritti all’estero

Ora, la bandiera bianca alzata da Helbiz porta da 10 a 12 milioni il corrispettivo dovuto da Sky e Dazn. Che da tripartito diventa diviso per due. E adesso ci sarà anche da risolvere la grana di Helbiz come distributore del prodotto all’estero. Cosa sulla quale Helbiz aveva anche lavorato bene in definitiva portando la Serie B in 52 Paesi. Ma quella che era una scommessa - considerare i diritti del calcio come ancillari rispetto al vero core business, in questo caso i servizi di mobilità – finisce qui, con la bandiera bianca ben alzata.