La legge elettorale

Entro la fine dell'anno, infine, sarà presentato il testo di riforma sulla legge elettorale. Anche per dare un segnale alla Corte costituzionale che a gennaio 2020 dovrà decidere sull'ammissibilità del quesito Calderoli che mira a cancellare la parte proporzionale del Rosatellum. Le ipotesi in campo restano due: o proporzionale con soglia al 5% per evitare la frammentazione o - come propone il Pd - il doppio turno nazionale tra i primi due partiti o coalizioni con la possibilità di apparentamento tra un turno e l'altro. Ma l'accordo è ancora di là da venire.