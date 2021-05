La legge esclude vincoli di orario e luogo. Non è il «vecchio» telelavoro

3' di lettura

La disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile ha peculiarità che derivano dalla specifica normativa. La legge 81/2017, istitutiva di questa modalità di esecuzione del lavoro subordinato, precisa che essa si svolge «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro». L’assenza di tali vincoli non solo è possibile, ma fa parte della natura di questa forma di lavoro. Questo assunto non va dimenticato, ed è il punto di partenza di ogni ragionamento sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Quanto al luogo di lavoro, il datore del tutto legittimamente - anzi, coerentemente con la norma - ben può ignorare quale sia l’ambiente in cui il lavoratore sceglie di svolgere la prestazione, e quindi non gli è possibile né consentito alcun controllo sull’ambiente stesso. Siamo quindi in una fattispecie completamente diversa dal telelavoro, per il quale è prevista per il datore, le rappresentanze sindacali e le autorità competenti la possibilità di accesso al luogo di lavoro per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza. Si presuppone, in questa fattispecie, che un luogo di lavoro sia fissato e che il datore si assuma la responsabilità della sua messa in sicurezza. Il che, come abbiamo visto, non accade nel lavoro agile.

Significa che il datore è svincolato da qualsiasi obbligazione in materia di sicurezza? Naturalmente no, ma l’obbligo di sicurezza assume nel lavoro agile una sua connotazione specifica. In primo luogo, il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere la sua attività (articolo 18, comma 3, legge 81/2017).

Per questa modalità di lavoro, la tutela della salute e sicurezza è garantita soprattutto dalla consegna al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. Non è una mera formalità, anche se in questa fase emergenziale si può ricorrere all’informativa standard Inail. Il lavoratore deve essere reso edotto di tutti i possibili rischi ai quali può andare incontro lavorando al di fuori dei locali aziendali, in ambienti indoor e outdoor, e delle precauzioni da adottare per eliminarli o ridurli. Solo a fronte di una completa informativa e di una adeguata formazione, scatta l’obbligo del lavoratore di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi della prestazione all’esterno dei locali aziendali (articolo 22, legge 81/2017). Come sottolinea l’Inail (nota sul lavoro agile 2020), il lavoratore - adeguatamente informato e formato - è coinvolto sempre di più in una sorta di auto-responsabilità comportamentale.

Quanto poi al profilo assicurativo, la legge 81/2017 ha esteso ai lavoratori agili l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo i criteri generali validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo. Ovviamente l’infortunio sarà indennizzabile dall’Inail se si è verificato in connessione con la prestazione lavorativa, che comprende anche le attività prodromiche e/o accessorie (purché strumentali) allo svolgimento delle mansioni. Solo per l’infortunio in itinere si richiede, per l’indennizzabilità, che la scelta del luogo dove recarsi per svolgere l’attività risponda a esigenze connesse alla prestazione, a necessità di conciliazione vita-lavoro e a criteri di ragionevolezza. L’Inail dovrà verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio fosse o meno in stretto collegamento con quella lavorativa.