La legge europea per il clima alla prova della transizione

Non sorprende, dunque, che sia oggi proprio la Polonia a manifestare i maggiori dubbi sull’opportunità di accelerare il processo europeo di decarbonizzazione, con un nuovo - ambizioso - target al 2030.

Ben consapevole di questa situazione, l’Unione europea ha messo in cantiere – nel quadro del suo Green deal – la costituzione di un Fondo per la giusta transizione (nell’acronimo inglese, JTF) finalizzato ad affrontare le ripercussioni socioeconomiche della transizione, concentrandosi sulle regioni, sulle industrie e sui lavoratori che dovranno far fronte alle sfide più pressanti da essa derivanti.

Lo scorso maggio, la Commissione europea ha proposto di dotare il JTF di 43 miliardi di euro - un aumento di cinque volte rispetto alla sua proposta iniziale del 2019 – attraverso nuove risorse provenienti dal recovery fund, Next Generation EU.

Nel mese di luglio, i leader europei hanno tuttavia deciso di dimezzare la dote del JTF portandola a 17,5 miliardi di euro. Ciò ha rappresentato uno dei principali lati negativi dello storico accordo del Consiglio europeo sul bilancio dell’Unione e sul recovery fund, che ha visto tagli sostanziali agli investimenti di Next Generation EU in quelli che effettivamente possono essere identificati come beni pubblici europei (non solo il JTF, ma anche i fondi per la ricerca e l'innovazione e per la cooperazione internazionale).

Facendo seguito a questo importante taglio, nel mese di settembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede di portare le risorse del JTF ad un livello di 57 miliardi di euro – di cui 25 miliardi dal bilancio UE e 32 miliardi dal Next Generation EU).