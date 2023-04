La leggenda di Shalimar, il primo profumo orientale della storia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quinto sovrano mughal Shah Jahan era molto innamorato della sua seconda moglie Arjumand Banu Begum, conosciuta con il nome Mumtaz Mahal (che in persiano significa «gioiello/eletta del palazzo») che abitava ad Agra in un palazzo circondato da meravilgiosi giardini fioriti chiamati Shalimar. La principessa, originaria della Persia, però, morì nel giugno del 1631 a 38 anni, mentre accompagnava suo marito durante una campagna militare nel sud dell'India a Behrampur, a causa di un’emorragia. Aveva appena dato alla luce il loro quattordicesimo figlio.

La sua morte fu un vera tragedia per l'imperatore che in sua memoria fece costruire, proprio nei giardini di Shalimar, il Taj Mahal - in sanscrito “tempio dell’amore” - l’imponente mausoleo indiano ritenuto il più grande monumento dedicato all'amore, una delle sette meraviglie del mondo riconosciuto patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Il primo profumo orientale da donna nella storia

È proprio questa leggendaria storia d’amore, raccontatagli da un maharajah durante unsoggiorno a Parigi, a ispirare, nel 1921, Jacques Guerlain - figlio di Gabriel Guerlain e nipote di Pierre François Pascal Guerlain, fondatore dell’omonima maison del lusso francese - nella creazione del profumo Shalimar, il primo orientale da donna nella storia della profumeria.

La fragranza - quintessenza di un desiderio d’Oriente che riporta l’arte della profumeria alle sue origini lontane - viene presentata ufficialmente al pubblico nel 1925 in occasione dell’Esposizione internazionale di arti decorative a Parigi, al Grand Palais, che celebra la nascita dell’estetica modernista a cui darà il nome Art Déco. E lì viene premiata per il suo flacone, disegnato da Raymond Guerlain e realizzato da Baccarat, come miglior oggetto artistico e decorativo.

Tuttavia un lancio in anteprima avviene negli Stati Uniti, in seguito all'inaspettato successo ottenuto a bordo del transatlantico Normandie durante una traversata verso New York di Raymond Guerlain (cugino di Jacques) e di sua bellissima moglie che testa il profumo durante il viaggio: tutti - uomini e donne - si girano al passaggio della sua scia e si chiedono dove poter acquistare la seducente fragranza che conquista tutti con le sue note di testa straordinariamente agrumate (contiene il 30% di bergamotto) e il suo cuore fiorito.