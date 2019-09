La leggenda della sportiva Alpine torna a sfrecciare sul col de Turini

Lo spazio di bordo è buono anche se mancano dei vani portaoggetti o delle tasche nelle porte, è presente solo uno spazio sotto il tunnel centrale senza sponde che evita di disperdere chiavi e smartphone in giro per l’abitacolo. Sono due i vani bagagli, uno nell’anteriore che accoglie fino a 96 litri e l’altro nel posteriore con una capacità di 100 litri e che scalda molto data la vicinanza con il motore.

A bordo è facile trovarsi a proprio agio, la seduta di guida è confortevole e contenitiva e anche il volante è ben regolabile sia in altezza che in profondità. Piacevole e originale l’idea di mettere tre tasti per la gestione del cambio (D, N e R) questo gestibile anche dai paddle al volante ma non utilizzabile 100% manuale in quanto manca questa modalità. A proposito di modalità, attraverso il pulsante sul volante si passa dalla guida standard a quella sportiva, cambiando la rigidità delle sospensioni, rendendo più sensibile lo sterzo e aumentando la potenza disponibile ai bassi regimi. Dal punto di vista tech, è presente un sistema di infotainment con display dalla troppo grande cornice, non compatibile con Android Auto e Apple Car Play e dall’interfaccia da rivedere anche se c’è un app di integrazione con gli smartphone battezzata mySpin.

Guidarla sul Col de Turini è stata un doppio piacere: da un lato, questo può essere il sogno di tutti gli appassionati perché la strada è famosa in tutto il mondo e percorrerla con un’auto che qui ha fatto storia è un’emozione unica; secondo, la nuova A110 è una biposto molto particolare per alcune sue caratteristiche, come il motore centrale, il passo corto, la trazione posteriore e la leggerezza. Quindi va conosciuta per apprezzare per poterle far esprimere al meglio il suo potenziale. Indiscutibile l’agilità tra i tornanti e le curve in successione del passo francese. Un’auto quindi divertente in montagna ma anche confortevole in autostrada. Un’auto che come poche ha carattere e personalità non per l’eccessiva potenza ma per la dinamica di guida.