La leggenda della verità di Jean-Paul Sartre

Secondo Sartre, per dirla in breve, sarebbe opportuno leggere questo “racconto filosofico per convincerci che la Verità non è altro che una leggenda che è riuscita a farsi passare per vera”. Pagine in chiave ironico-critica, nelle quali il pensatore caldeggia “la verità dell'uomo solo”, che prova ad andare oltre il certo e il probabile per scoprire quel che si può ricavare dalla ricerca individuale.

A proposito di “probabile”: Sartre lo definisce “più vero del vero” (p. 51), anzi “figlio tardivo di Noia e Verità”. Insomma, ogni volta che s'incontra qualcosa che ci sembra probabile, occorre fare attenzione a non offendere la noia, che potrebbe esserne il padre o la madre.