La lettera di ArcelorMittal ai commissari Ilva: ecco perché ce ne andiamo

Circa poi il clima di ostilità, nella lettera ArcelorMittal fa riferimento «alle molteplici iniziative e dichiarazioni da parte di istituzioni e amministrazioni nazionali e locali contrarie alla realizzazione del piano industriale e del piano ambientale per lo stabilimento di Taranto e a favore della riconversione dell'area, che hanno compromesso la fiducia nel progetto industriale, alimentando il generale clima di sfiducia e ostilità dei lavoratori e degli altri stakeholder oltre a ostacolare l'attività di stabilimento e a distrarre risorse chiave dalla realizzazione del progetto».

Fra le iniziative contrarie, ArcelorMittal cita pure l'avvio del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale.



La chiusura della lettera è un invito esplicito ai commissari: vi chiediamo sin d'ora, afferma ArcelorMittal con l'ad Morselli, «di collaborare al fine di completare la regolare retrocessione dei rami di azienda entro 30 giorni». Vi chiediamo «di porre in essere le azioni di vostra competenza ai fini del trasferimento dei dipendenti alle concedenti», in pratica il ritorno del personale alle società dalle quali un anno fa era stato prelevato.

In parallelo, «saranno avviate tutte le operazioni necessarie per realizzare l'ordinanza e graduale sospensione delle attività produttive. Il contratto - si specifica - è risolto di diritto per sopravvenuta impossibilità ad eseguirlo e in via di ulteriore subordine se ne chiederà la risoluzione giudiziale per i gravi inadempimenti delle concedenti e/o per eccessiva onerosità della nostra prestazione».

PER APPROFONDIRE / Ex Ilva, Governo: «Scudo penale solo un alibi». Conte convoca i vertici