La lettera d’addio di Jens Weidmann ai dipendenti Bundesbank

I miei colleghi del Consiglio direttivo sotto la guida di Christine Lagarde meritano un ringraziamento per l’atmosfera aperta e costruttiva nelle discussioni talvolta difficili degli ultimi anni. Nonostante le tensioni causate dalla pandemia, siamo riusciti a portare a termine con successo la revisione della strategia come pietra miliare della politica monetaria europea. Come Bundesbank, abbiamo contribuito con fiducia al processo di revisione con la nostra competenza analitica e le nostre convinzioni. È stato concordato un obiettivo di inflazione simmetrico e più chiaro. Gli effetti collaterali e, in particolare, i rischi di stabilità finanziaria devono essere oggetto di maggiore attenzione. Un overshooting mirato del tasso d’inflazione è stato respinto. E l’Eurosistema presterà maggiore attenzione ai rischi climatici in futuro. Questi sono tutti punti importanti per me.

Come spesso accade, ora dipende da come questa strategia viene “vissuta” attraverso decisioni concrete di politica monetaria. In questo contesto, sarà cruciale non guardare unilateralmente ai rischi deflazionistici, ma non perdere di vista nemmeno i potenziali pericoli inflazionistici. E le misure di crisi con la loro straordinaria flessibilità sono proporzionate solo nella situazione di emergenza per cui sono state create. Una politica monetaria orientata alla stabilità sarà possibile a lungo termine solo se il quadro dell’unione monetaria assicura l’unità d’azione e di responsabilità, la politica monetaria rispetta il suo mandato ristretto e non agisca sulla scia della politica di bilancio o dei mercati finanziari. Questa rimane la mia ferma convinzione personale, così come la grande importanza dell’indipendenza della politica monetaria.

Allo stesso tempo, la Banca si è trasformata al suo interno. Insieme, abbiamo creato una cultura di apertura in cui ci trattiamo l’un l’altro con stima e rispetto, indipendentemente dal fatto che lavoriamo nella sede centrale, negli uffici regionali o nelle filiali. Tutti i miei colleghi del Consiglio Direttivo hanno contribuito a plasmare questo percorso, e vorrei esprimere loro un ringraziamento speciale. Per me è sempre stato importante che ci percepiamo come “una banca”, che può svolgere bene i suoi importanti compiti solo se tutte le parti contribuiscono e vengono ascoltate. E credo che abbiamo fatto buoni progressi in questo senso.

Anche il nostro lavoro di pubbliche relazioni è cambiato: negli ultimi anni, la Bundesbank si è presentata come un’istituzione trasparente, accessibile e, soprattutto, competente di cui la gente può fidarsi. Questo è stato dimostrato dagli “open days” e dai numerosi altri eventi pubblici. Attraverso l’iniziativa di digitalizzazione e il lavoro di KADi, la Banca è diventata più agile e flessibile allo stesso tempo, e non solo qui, si lavora meglio insieme tra i dipartimenti. Altri progetti sono stati solo avviati e prefigurati in questo periodo, ma non completati. Questo vale per il nuovo campus e i “nuovi ambienti di lavoro” così come per il progetto dell’euro digitale.

Vi scrivo tutto questo perché sono convinto che insieme abbiamo ottenuto molto negli ultimi anni, e vorrei ringraziarvi per questo. Grazie per aver sostenuto la trasformazione della Banca verso una maggiore apertura e una cooperazione apprezzabile. Grazie per aver contribuito con la vostra competenza, le vostre idee e la vostra vita alle nostre discussioni interne, al lavoro dei comitati dell’Eurosistema e all’immagine pubblica della Banca - anche nelle difficili condizioni della pandemia.