La lettura segreta del tempo, sotto a un bottone di precisione

Tra gli oggetti preferiti da Gabrielle Chanel, un ruolo di rilievo l'hanno sempre avuto i bottoni. E, visto che la vita e le scelte della stilista sono una continua fonte di ispirazione, dal 2020 lo studio creativo orologiero della maison ha introdotto la collezione Mademoiselle Privé Bouton in cui il protagonista è proprio questo sistema di chiusura. Gli orologi sono prodotti in edizione limitatissima e fanno parte della famiglia Métiers d'Art di Chanel, che quest'anno conta su nuovi e importanti pezzi. Come le quattro versioni di Mademoiselle Privé Bouton Watches dalla lettura segreta del tempo: una volta alzato, come fosse uno sportellino, il bottone, ecco apparire il quadrante in oro bianco e i suoi scintillanti 142 diamanti taglio brillante che lo decorano.

Da sinistra, il Mademoiselle Privé Bouton il cui bottone riproduce un nodo in perle e diamanti (150 mila euro); il secondo, sul bottone ha una camelia in cristallo (90 mila euro). ©CHANEL HAUTE HORLOGERIE

Quello che differenzia i modelli tra loro (tutti sono prodotti in 20 pezzi) sono il motivo del bottone e il tipo di bracciale. Nel primo Mademoiselle Privé Bouton Watches sul bottone c'è una camelia in cristallo e il cinturino è in velluto bordeaux; nel secondo, il bottone ricorda le vetrate dell'Abbazia di Aubazine, che un tempo ospitava l'orfanotrofio dove Coco Chanel visse per diversi anni da bambina insieme alle sorelle, mentre il cinturino è in velluto nero; nel terzo, il bottone mostra un disegno d'ispirazione bizantina con tormaline e diamanti e il cinturino è in pelle rosa; nel quarto, il bottone riproduce un nodo in perle e diamanti e il cinturino è in seta ricamata dalla Maison Lesage di Parigi, eccellenza specializzata in Haute Couture che dal 2002 rientra nella divisione Métiers d'art di Chanel.