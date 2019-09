La leva fiscale è il prossimo market mover: Berlino apripista

Il ministro delle finanze Olaf Scholz ha aperto alla possibilità di un piano pluriennale di investimenti pubblici per un controvalore di 50 miliardi e domani il governo tedesco annuncerà un atteso pacchetto di misure per contrastare i cambiamenti climatici. Nel frattempo anche un altro Paese “rigorista”, l’Olanda, ha annunciato una svolta analoga confermando l’intenzione di lanciare un fondo per gli investimenti da decine di miliardi di euro in un arco temporale di 30 anni. Anche Paesi con minor spazio di manovra come l’Italia, la Francia o la Spagna potrebbero muoversi nella stessa direzione se la Commissione darà il via libera e se in sede Ue ci dovessero essere aperture allo scomputo degli investimenti dal calcolo del deficit. Intanto non si può fare altro che constatare il fatto che i governi più rigoristi stiano di fatto accogliendo l'invito del presidente della della Bce Mario Draghi a «fare la loro parte» nel contribuire al rilancio dell’economia.

Per sostenere l’economia e arginare il rischio di una recessione - è il concetto di fondo - la banca centrale ha fatto tanto (persino troppo stando ai suoi detrattori). Ora è tempo che gli Stati che hanno la possibilità di farlo mettano mano al portafoglio contribuendo direttamente a dare lo stimolo di cui c’è bisogno.

Uno scenario del genere viene visto favorevolmente dai mercati. Gli indici quest’anno hanno corso molto: Piazza Affari, ieri in rialzo dello 0,67%, mostra un saldo positivo del 18,98% da inizio anno, l’indice Msci World delle Borse mondiali ha guadagnato il 16,8 per cento. Ma questo rialzo è stato innescato solo dalle aspettative sugli stimoli monetari delle banche centrali perché i fondamentali dell’economia restano in deterioramento. Ora che le banche centrali hanno messo in atto i loro strumenti e che non c’è più un catalizzatore il rischio è che la bolla si sgonfi quando, come in molti temono, si arriverà alla recessione globale. Le politiche fiscali possono contribuire ad attutire il colpo facendo sì che la temuta recessione si trasformi in un atterraggio morbido.