La lezione di De Gasperi, i debiti al posto dei capitali e l’anima da non perdere

-oggi, che sembrano dominanti il pensiero debole, il relativismo, il sincretismo, il cinismo politico di chi preferisce dare meno a chi ha davvero bisogno, per dare un “reddito” a chi non lavora, solo perché “cittadino”;

-oggi, che pare vincente la malattia mentale collettiva della “cancel culture”;

-oggi, che al G7 si pone come fondamento della democrazia post moderna lo stile fluido e liquido della vita sessuale, questo il costume che un tempo è stato proprio di Eliogabalo (tutti Eliogabali, con l’iPad);

-oggi, che i robot, gli algoritmi e le macchine rubapensiero annunciano e decretano l’obsolescenza della democrazia e svuotano gli Stati a favore di nuovi soggetti digitali egemoni;

-oggi, in alternativa a tutto questo viene in mente questo “romantico” passo di Hölderlin:

«Il popolo è ebbro. Non ascoltano leggi, necessità e giudici; i costumi sono sommersi da un frastuono astruso…. e i giorni consacrati all’umile culto divino si sono ridotti a uno solo».

Ed è proprio questo passo “romantico” che, per opposizione, evoca l’idea della nazione.

Una idea che – ripeto – per 3 volte è scritta nella nostra Costituzione e qui proprio per indicare la vitale ed essenziale continuità storica dell’Italia.

4.Oggi gli sciamani della finanza, neppure quelli post globali riciclati, oggi tutti questi non saranno più in grado di garantire “la pioggia ed il raccolto”.

È per questo che su tutti oggi svetta la figura di De Gasperi.

Un politico che ha visto e vissuto ben più che una crisi: due guerre, con i relativi tragici dopoguerra.

5.Nella Repubblica, Platone scrive che la politica è: «è tecnè politichè».

Nella Repubblica la politica è in specie indicata come la forma superiore della tecnica, perché il politico deve conoscere, insieme, la struttura della nave, l’equipaggio, i fondali, le correnti, i venti e le stelle.

Più di tutti, e certo più di quelli che oggi sono in circolazione, più di tutti De Gasperi conosceva la nave e l’equipaggio, i fondali e le correnti, i venti e le stelle.

È per questo che De Gasperi è stato ed è, e di gran lunga, il più grande politico dell’Italia repubblicana.

Ed il più grande, su tutti i quadranti della politica.

De Gasperi è stato grande nelle cose “piccole”.

Dopo avere visto i Sassi di Matera, De Gasperi decide l’intervento straordinario dello Stato nel mezzogiorno.

I “tecnici”, suggestionati dal “New Deal” di Roosvelt, propongono di tradurre dall’inglese, e di usare, la parola “Agenzia”.

De Gasperi dice: chiamiamola “Cassa”, così la gente capisce cosa vuol dire!

De Gasperi è poi stato grande nel più vasto campo dell’economia, qui facendo una politica molto simile a quella del “giusto mezzo” praticata da Cavour.

Oggi si direbbe: «Il mercato dove possibile, lo Stato dove necessario».

De Gasperi è stato decisivo soprattutto per la “ricostruzione”.

Nel discorso sulla fiducia, un discorso che il 17 febbraio di quest’anno il Governo ha detto davanti ad un Parlamento detronizzato, in questo discorso il Governo ha chiesto “unità”, aggiungendo: «unità come quando alla ricostruzione collaborarono forze politiche lontane se non contrapposte».

Non è andata proprio così!

Nell’estate del 1946 “Don Battista” Montini si recò in America, non “in ferie”, ma per preparare – ma anche altri ci stavano lavorando – per preparare il viaggio in America di De Gasperi.

Un viaggio che sarebbe stato annunciato nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 1946 e che avrebbe avuto inizio subito dopo, il 3 gennaio del 1947.

Forse non si riserva sufficiente considerazione al fatto che, al suo ritorno, De Gasperi tenne alla Camera dei Deputati un discorso in cui pronunciava, se pure in forma quasi incidentale, la parola “America”, e tuttavia proprio questa era la prova dell’ormai decisa rottura politica con il Partito comunista.

Un discorso in cui De Gasperi parla anche di Togliatti, certo… ma una sola volta… e solo nella replica!

Fermo che la rottura era ormai bilaterale, rottura infatti anche dal lato di Togliatti, sempre più pressato dal “Cominform”.

Tutta questa è una storia molto diversa da quella della “unitarietà” che oggi è pretesa per la ricostruzione.

Il “Piano Marshall”, il vero principio della ricostruzione, fu annunciato dall’America al mondo il 5 luglio 1947.

Le elezioni politiche furono subito dopo, nell’aprile del 1948.

E tutto questo è stato non perché De Gasperi non fosse abbastanza responsabile e democratico e perciò “unitario”, ma per la ragione opposta: perché era responsabile e democratico. Ed in specie responsabile e democratico nel senso proprio di questi termini, nel senso della sistematica, essenziale, esclusiva centralità del voto del popolo per il Parlamento.

E non altro artificio!

E grande è stato infine De Gasperi nella costruzione dell’Europa.

E qui il suo pensiero andava parallelo a quello di Adenauer: «La foresta che sorge non deve impedire la visione dell’albero!»

6.Oggi non ci si può fermare a pensare che il tempo della nostra vita abbia una dimensione unica, una dimensione che si appiattisce ed esaurisce nella rotativa ed improvvisata casualità del tempo presente.

E certo così non può essere in politica.

Ed è per questo che in De Gasperi è sempre e sistematicamente ben chiara una concezione strutturata ed organica della politica.

Organica, perché la politica scorre nel presente, deve andare verso il futuro, ma può farlo solo se conserva la memoria del passato.

Ed in specie se conserva la memoria della parte più importante del passato: la tradizione.

E, questo della tradizione, mi pare il senso più autentico e valido del riferimento che oggi qui si fa alle comunità, alle comunità vere che ancora esistono.

7.Come chiudere? C’è un modo di dire che esprime la saggezza dei popoli, quando sono investiti e scossi dalla modernità:

“fermati ed aspetta che la tua anima ti raggiunga”.

Mi pare anche questo un modo per ricordare l’azione ed onorare la memoria di Alcide De Gasperi!