La lezione di Falcone: ricchezze criminali da colpire tutelando gli operatori onesti

A trent’anni dalla strage di Capaci l’indirizzo strategico impresso da Falcone nel contrasto alla mafia permea sempre di più la legislazione.

Dopo i primi, fondamentali, interventi che introdussero le regole sull’amministrazione e la destinazione dei patrimoni sequestrati e confiscati nei procedimenti di prevenzione (decreto legge 230/1989) e la disciplina sulla destinazione ad uso sociale di questi beni (legge di iniziativa popolare 109/1996), mentre in parallelo plurimi interventi normativi favorivano la progressiva estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria dei beni di provenienza ingiustificata nei processi penali, il tentativo di dare forma ad una compiuta disciplina di tutela dei terzi di buona fede, come auspicata da Falcone, veniva portato a termine nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 159 del 2011).

L’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati è stata poi regolamentata con l’obiettivo della conservazione e, ove possibile, dell’incremento del valore in vista della confisca e della destinazione. Le posizioni degli operatori economici che, in buona fede, intrattengono rapporti con le imprese sequestrate sono state inoltre tutelate da una successiva riforma del codice antimafia (legge 161/2017) e per tutti coloro che avevano maturato crediti con soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale è stato previsto un subprocedimento nel quale il giudice deve accertare la loro buona fede per assicurare, a certe condizioni, il soddisfacimento delle loro pretese sui beni che saranno successivamente incamerati dallo Stato a seguito di confisca.

Alcuni nodi restano però irrisolti. Il primo limite è che si tratta di una disciplina modulata sulla procedura fallimentare ma i beni in sequestro, a differenza di quelli del fallito, non vanno necessariamente liquidati. Anzi, in linea di principio, dovrebbero consentire, in modo legale, la prosecuzione delle attività economiche controllate dal soggetto pericoloso.

Spesso, la liquidazione dei beni, che dovrebbe essere curata dall’Agenzia, viene, inoltre, avviata con molto ritardo, ingenerando contenziosi con i creditori che hanno ottenuto il riconoscimento di buona fede.