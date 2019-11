La lezione di Fiumicino: il tax free shopping conviene anche agli italiani Tax Free Mall è la zona dedicata alle boutique del lusso nella area E del Terminal 3, 10mila mq con 50 punti vendita di Ch.B.

2' di lettura

Una passeggiata all’aeroporto di Fiumicino può batterne una per le vie del centro storico di Roma? Certo non sul piano storico e artistico, ma sul fronte dello shopping la partita è più aperta. E Aeroporti di Roma, che gestisce lo scalo, punta a vincerla. L’ambizioso obiettivo passa per il corridoio del “Tax Free Mall”, inaugurato nel 2016 nell’area extra Schengen del nuovo Terminal 3 e pensato come destinazione privilegiata per lo shopping di lusso.

Nelle boutique dell’area, alle quali entro fine anno si aggiungerà anche quella di Louis Vuitton, è infatti possibile acquistare senza pagare l’Iva del 22%, con sconto immediato e senza dunque dover passare dalle agenzie di tax refund come fa chi compra nelle boutique del centro. Peraltro, il prezzo viene applicato alle collezioni di stagione e anche da marchi che non amano i saldi. L’obiettivo, ora, è conquistare i clienti italiani: spesso, fanno sapere da Adr, credono che il tax free shopping sia possibile solo per gli stranieri, mentre è riservato a chiunque abbia un biglietto con destinazione extra Schengen, a prescindere dalla nazionalità.

Dall’inizio dell’anno gli acquisti del segmento lusso a Fiumicino (il primo hub italiano con 43 milioni di passeggeri e con 29mila mq di superfici commerciali) sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo 2018, con uno scontrino medio di 900 euro. Passeggeri cinesi, di Hong Kong e Taiwan hanno effettuato il 35% degli acquisti. Sono soprattutto loro, oltre ai coreani, a usufruire del servizio di personal shopper gratuito in aeroporto: «Ci contattano anche un mese prima tramite i canali social per riservare un acquisto - spiega Rossella, una delle cinque personal shopper di Fiumicino -. In luglio e agosto abbiamo ricevuto anche 70 richieste al giorno e gestito 476mila euro di acquisti. Ci conoscono tramite i loro blog, il passaparola fra amici, e al momento i loro brand preferiti sono Gucci, Louis Vuitton e Prada. Se ci comunicano il loro budget, fotografiamo alcune proposte nelle boutique e gliele inviamo. E anche gli italiani stanno iniziando a contattarci».