La lezione di Genova: unità e compostezza nel giorno del dolore di Raoul De Forcade

Il Ponte Morandi dalla costruzione al crollo

3' di lettura

GENOVA - Sotto la pila 9, in costruzione, del ponte che sostituirà il viadotto Morandi, il cordoglio ha sostituito l'entusiasmo che, il 25 giugno, aveva animato l'avvio della prima colata di calcestruzzo a supporto della struttura. Oggi nel capannone - aperto per metà - che si affaccia sul nuovo pilone, è stato il momento del ricordo. In quello spazio si sono trovati, a un anno dal crollo del Morandi, istituzioni e parenti delle 43 vittime. Uniti in una commemorazione che si è aperta con la messa celebrata dal cardinale di Genova, Angelo Bagnasco. E la presenza, forte, del capo dello Stato, Sergio Mattarella.



Perfino il Governo, dilaniato in questi giorni dai contrasti politici, ha voluto mostrarsi unito, con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini entrambi presenti e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E poi i ministri Danilo Toninelli, (Infrastrutture), Elisabetta Trenta (Difesa), Giovanni Tria (Finanze), Erika Stefani (Affari regionali), Alfonso Bonafede (Giustizia).

DOSSIER / Ponte di Genova, un anno dopo



Ma è stata soprattutto la compostezza dei parenti delle vittime, riuniti alla destra di un improvvisato altare, a infondere un'assoluta solennità, scandita da un dolore muto, alla cerimonia. Persone comuni, vestite con gli abiti di tutti i giorni, nei volti delle quali si leggeva lo smarrimento di un lutto insanabile.



Una compostezza che è rimasta tale anche quando sono arrivati alla cerimonia i vertici di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci e Fabio Cerchiai. Nessuna contestazione rumorosa da parte dei parenti presenti alla cerimonia. Solo la richiesta, rivolta direttamente al premier Conte, che i manager uscissero. Una richiesta immediatamente recepita dalla delegazione di Atlantia, che ha lasciato la cerimonia.

In proposito, il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha commentato: «Tutte le manifestazioni dei parenti sono accettabili e devono essere rispettate; dopodiché penso che sia giusto per tutti quanti venire alla commemorazione, è un gesto importante secondo me, è importante essere tolleranti».