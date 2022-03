La lezione del Giappone e i costi (accettabili) della diversificazione

Allo stato attuale, la Russia fornisce quasi il 40% del gas naturale dell’Europa. Il timore di perdere tale fornitura ha notevolmente limitato la risposta economica dell’Occidente all’invasione dell’Ucraina. Ad esempio, all’inizio c’è stata una certa resistenza da parte dei principali Paesi Ue a escludere la Russia dalla rete Swift, e una volta che la decisione è stata presa, ha riguardato soltanto alcune banche.

Allo stesso tempo, la Russia dipende dalla capacità dell’Ue di continuare ad acquistare il suo gas. Pertanto, la più potente arma economica dell’arsenale occidentale è forse quella che l’Ue non può utilizzare senza danneggiare pesantemente anche se stessa – un po’ come la “distruzione reciproca assicurata”, a cui il mondo si affida da tempo per scongiurare attacchi nucleari.

Come il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha riconosciuto la settimana scorsa, «gli eventi di questi giorni dimostrano che è stato imprudente non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni». In effetti, l’Europa sembra essere stata messa con le spalle al muro sul piano energetico, anche se le sanzioni non legate all’energia sono senza dubbio severe e possono essere ulteriormente inasprite. In ogni caso, i costi delle sanzioni – compreso l’isolamento dai mercati globali e la perdita di accesso a prodotti e tecnologie – dipendono in gran parte dalla misura in cui la Cina deciderà di sostenere la Russia.

Per adesso, i leader europei dovranno semplicemente affrontare quello che viene. Ma per rafforzare la loro sicurezza nel lungo termine in un mondo sempre più turbolento, i Paesi dovranno anche integrare una resilienza di tipo economico, costruita grazie alla diversificazione, nelle loro strategie di politica estera.

In materia di energia, l’Europa potrebbe emulare il Giappone, anch’esso dipendente in toto dall’importazione di combustibili fossili. Il Giappone acquista petrolio da vari Paesi del Medio Oriente, e gas naturale sotto forma di gas naturale liquefatto (Lng) da Australia, Paese con la quota di mercato maggiore (27%), Malaysia, Qatar, Russia, Stati Uniti e altri. Se l’approvvigionamento energetico dell’Europa somigliasse di più a quello del Giappone, lo schema di rendimento dell’attuale gioco tra Russia e Occidente sarebbe molto diverso e l’Europa avrebbe il potere di imporre costi asimmetrici alla Russia attraverso sanzioni legate all’energia.