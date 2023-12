La lezione delle piattaforme dei territori: decisivo fare rete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sei pennellate dei presidenti delle Confindustrie per fare un affresco dell’Italia di Mezzo collocano economia e imprese tra geografia e storia. Qui sono nati i comuni (Le Goff), qui la grandezza degli affreschi del nostro Rinascimento, qui “L’Italia è più Italia” (Putnam). Ai tempi del fordismo, della Confindustria Agnelli-Pirelli, era un po’ dimenticata lì in mezzo tra il nord e il sud dell’Intervento Straordinario, per poi riapparire come la “Terza Italia” (Bagnasco) del Made in Italy. Quella dei distretti e delle medie imprese raccontata da De Rita a Prato, da Fuà ad Ancona, incontrando Prodi in Emilia-Romagna e poi rappresentata dalla Confindustria di Merloni. Diventa impegnativo ridipingere l’affresco di questo territorio nella metamorfosi della rappresentanza partendo dallo spazio di posizione per farne una rappresentazione dentro la contemporaneità. In cui si compete non solo tra imprese, ma tra piattaforme e sistemi territoriali. Da qui occorre partire scomponendo e ricomponendo piattaforme manifatturiere, distretti, medie imprese dove si produce per competere. Se guardiamo a nord il sistema emiliano-romagnolo ci appare come ormai definitivamente agganciato, anzi un pezzo trainante, del nuovo triangolo industriale del LOVER (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) dove si affaccia (vedasi Lamborghini) una riflessione alta sui tempi e metodi del lavoro e sulla transizione dell’automotive una volta solo torinese. Non è affatto casuale che nel sistema tosco-marchigiano ci si interroghi sul come agganciarsi a queste dinamiche alte del nostro capitalismo di territorio. Non dimenticando l’altra faccia della luna. Infatti, ciò che li accomuna sono anche temi che rimandano alla terra che frana ad ogni evento estremo nella crisi ecologica: le citate alluvioni in Romagna, Toscana e Marche. Con implicazioni non solo per la manifattura e l’agricoltura, ma per i turismi, per quell’Italia che va dai due mari ai borghi attraversando la verde Umbria del turismo religioso. La questione della transizione ecologica qui, più che altrove, si impone a nord nell’Emilia padana e lì dove l’Italia vende le sue bellezze. Lacerate dalla faglia del terremoto che nella ricostruzione “della Città Appenninica” che attraversa Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo impegnate a disegnare il come sarà. Molto dipenderà dall’evoluzione di quel capitalismo dolce dei distretti, da comunità operosa che supporta l’economia, come si evolverà affrontando le nuove sfide. Che riguardano anche quel confine a sud dove Abruzzo e Lazio emancipate dall’essere un tempo ultimo margine dell’Intervento Straordinario, si sono irrobustite anche come piattaforme manifatturiere e devono porsi il problema di come “aiutare Roma” nel riprendersi dallo schiaffo dell’Expo e così, far da cerniera nel sistema paese con l’altra piattaforma sull’asse Napoli-Bari di un sud che non è più sud. Per tracciare questo affresco tutti i presidenti hanno posto non solo il tema del fare rete di rappresentanza, ma di come evolversi in un moderno sistema di capitalismo delle reti. Per questo l’impresa da solo non basta. Per capire, basta guardare alla rete ferroviaria e stradale tirrenica e adriatica o ai porti

dei due mari ed ai loro collegamenti lasciando sullo sfondo la piattaforma digitale

da tutti evocata.