La lezione del Portogallo all’Italia di Luca Veronese

In meno di dieci anni, il Portogallo è passato da una lunga fase di modesta performance a una crisi economica gravissima, fino all’attuale solida crescita. L’espansione dell’economia lusitana nel 2019 è prevista all’1,7% (superiore all’1,4% della media Ue), la disoccupazione è al 6,2% dopo essere salita fino al 16 per cento. E se il debito pubblico resta ancora molto alto (intorno al 121% del Pil), il percorso di risanamento è chiaro: il deficit pubblico quest’anno scenderà infatti allo 0,5% del Pil, il livello più basso nella storia democratica del Paese, e per i prossimi anni si arriverà al pareggio di bilancio (anche in virtù del crollo del servizio del debito pubblico, con i rendimenti dei bond decennali stabilmente sotto il 2%).

Quello del Portogallo è tutt’altro che un miracolo, è al contrario una rinascita economica voluta e conquistata a fatica, dopo avere toccato il fondo, sfiorando nel 2011 il default (scongiurato dalla troika Ue-Bce-Fmi con un prestito di 78 miliardi di euro). E se è vero che il ciclo economico internazionale favorevole e gli interventi della Bce di Mario Draghi hanno dato una buona mano a Lisbona, è altrettanto certo che la risalita ha avuto costi enormi per i portoghesi e ha messo a dura prova la coesione sociale nazionale.

I fattori che hanno permesso all’economia del Portogallo di rinnovarsi e ripartire sono analizzati dallo studio realizzato da The European House-Ambrosetti per la 45esima edizione del forum che si terrà dal 6 all’8 settembre alla Villa d’Este di Cernobbio: “Dalla tragedia al successo internazionale in meno di un decennio: la crisi come elemento scatenante per la svolta dell’economia portoghese”.

Sono tre i passaggi che lo studio individua per spiegare la metamorfosi dell’economia portoghese a partire dalla grande crisi finanziaria internazionale e dalla successiva crisi dell’Eurozona, passando attraverso tre diversi governi. E - fatte le dovute distinzioni - senza rinunciare a un costante parallelo con l’Italia.

«In primo luogo - scrivono gli analisti di The European House-Ambrosetti - le riforme realizzate negli ultimi vent’anni in diversi campi (istruzione, competenze, distribuzione degli investimenti, consolidamento del sistema bancario, miglioramento dell’ambiente economico...) hanno progressivamente migliorato i fondamentali economici del Paese, aprendo la strada alla sua crescita sostenibile nel lungo periodo. Questi cambiamenti hanno migliorato la competitività e la produttività del Portogallo, consentendo al Paese di sfruttare i miglioramenti dello scenario internazionale (soprattutto attraverso le esportazioni)». Colpisce a questo proposito, ancor più in relazione ai dati italiani, il rapido incremento a partire dal 2008 del numero dei laureati (e della loro preparazione) e dei dipendenti nella funzione R&S delle imprese. Così come è significativo il balzo delle esportazioni che oggi valgono più del 44% del Pil portoghese e dieci anni fa erano al 27,4 per cento.