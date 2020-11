«La libertà di scienza e i suoi benefici rappresentano un diritto universale» Un principio stabilito dalle Nazioni Unite e rilanciato dall’Associazione Luca Coscioni: gli obblighi degli Stati e il coinvolgimento dei cittadini di Guido Romeo

Un principio stabilito dalle Nazioni Unite e rilanciato dall’Associazione Luca Coscioni: gli obblighi degli Stati e il coinvolgimento dei cittadini

In questo anno segnato dalla pandemia a qualcuno, paradossalmente, è sfuggito, ma la scienza è stata elevata a diritto umano fondamentale al pari della libertà individuale e della vita. Lo ha definito lo scorso aprile il Comitato per i diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite (qui la versione originale e qui la traduzione in italiano) e lo rilancia oggi l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica in occasione della Giornata Mondiale per la Scienza, la Pace e lo Sviluppo.

A sostegno del ruolo irrinunciabile della ricerca e conoscenza scientifica per lo sviluppo e il benessere umano, l'associazione ha anche diffuso un video appello in cui premi Nobel, scienziati, ricercatori, medici, e rappresentanti della società civile di decine di paesi si rivolgono alle istituzioni chiedendo di liberare la ricerca e l'accesso alla conoscenza e di poter godere appieno dei benefici delle applicazioni del progresso scientifico.

E oggi, dalle 17 alle 20 sul sito dell'Associazione, in collaborazione con Science For Democracy ed Eumans, si tiene un webinar con medici e scienziati, parlamentari e cittadini e il Nobel Rich Roberts per chiedere chiari impegni a favore del diritto umano alla scienza da parte dei governi di tutto il mondo.

Tra questi la promozione del Commento generale sulla libertà della scienza e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali Diritti culturali (Icescr) come guida per il pieno rispetto del diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, ma anche misure più ampie come la promozione dell'accesso alla formazione scientifica, dell'accesso alla conoscenza prodotta e dell'adeguato finanziamento della ricerca.

«Il commento delle Nazioni Unite è un passo fondamentale per il riconoscimento universale di questo nuovo diritto umano da parte dei governi – commenta Marco Perduca, co-fondatore dell'associazione internazionale Science for Democracy –. Nessuno pensa di arrivare a Corti o Tribunali che difendano la libertà di ricerca, ma ci sono le basi per una forte azione diplomatica perché nelle 20 pagine redatte dagli esperti Onu vengono individuati tre parametri fondamentali: gli elementi di diritto per difendere libertà di ricerca e di accesso a ciò che produce; gli obblighi degli Stati e la necessità di coinvolgere i cittadini nella ricerca scientifica».