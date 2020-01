La Libia non divide Erdogan e Putin: insieme per un cessate il fuoco

Putin ed Erdogan ribadiscono l’inviolabilità della sovranità, dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e nazionale della Libia. Obiettivi «raggiungibili soltanto attraverso un processo politico... condotto dai libici e basato su un dialogo sincero e inclusivo tra loro». Dando il proprio sostegno allo sforzo diplomatico avviato sotto l’egida delle Nazioni Unite, Russia e Turchia si propongono come mediatori nell’invitare tutte le parti a cessare ogni azione militare a partire dalla mezzanotte del 12 gennaio, a proclamare una tregua e a compiere tutti i passi necessari a stabilizzare la situazione sul terreno e a normalizzare la vita degli abitanti a Tripoli e nelle altre città. Sedendosi infine «immediatamente» al tavolo dei negoziati «con lo scopo di mettere fine alle sofferenze dei libici e riportare la pace».

Ansiosi di mostrarsi punti di riferimento determinanti nel riportare sotto controllo le crisi che scuotono il Medio Oriente, Putin ed Erdogan hanno discusso le fasi conclusive della guerra in Siria, dove le forze di Damasco spalleggiate dai russi tengono sotto assedio Idlib, l’ultima roccaforte ribelle. La Turchia, che non condivide il sostegno offerto dai russi a Bashar Assad, guarda con preoccupazione all’esodo di profughi verso la propria frontiera: mentre per Putin, che ha ribadito l’appoggio ad Assad andandolo a trovare proprio sulla strada per Istanbul, la priorità ora è lavorare con Teheran per evitare che si ripercuota sulla Siria il confronto con gli Stati Uniti.

«Siamo profondamente preoccupati per l’escalation di tensione tra Usa e Iran, e anche per le possibili conseguenze negative sull’Iraq», chiariscono Putin ed Erdogan al capitolo “Iran” della dichiarazione. Nel nome della de-escalation, il compito del presidente russo sarà trattenere Teheran, il raìs si confronterà con la Casa Bianca: «Alla luce degli attacchi missilistici condotti dall’Iran contro le basi militari della coalizione in Iraq, riteniamo che l’uso della forza da parte di qualunque attore non aiuti la composizione dei problemi del Medio Oriente e conduca a una nuova spirale di instabilità, che non è nell’interesse di nessuno».