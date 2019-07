La Libia valuta il rilascio di tutti i migranti detenuti

Situazione sempre più fuori controllo in Libia dopo la strage nel centro di detenzione dei migranti che ha fatto almeno 50 vittime. Oggi il ministro dell’Interno Fathi Bashagha, in un’intervista al britannico The Observer, ha dichiarato che il governo, «dopo il massacro a Tajoura sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, perché la loro sicurezza non può essere garantita».

Dello stesso avviso è l’Alto Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr): «Nonostante la nostra presenza in Libia - detto il funzionario Andrea De Bonis in audizione a Montecitorio - l Paese non è un porto sicuro e c'è una situazione critica di sovraffollamento dei centri di detenzione dei rifugiati: auspichiamo che possano essere evacuati il prima possibile».

Secondo una stima dell’Organizzazione internazionale dei migranti, le persone detenute attualmente nei centri libici sono circa 6-7mila, di cui 3mila nella sola Tripoli.

Le milizie hanno sparato sui migranti in fuga

Intanto emergono nuovi particolari sulla strage. Secondo l’Onu, le guardie del campo migranti di Tajoura colpito dal raid aereo hanno sparato sulle persone in fuga dopo il bombardamento, ferendo anche sei bambini. I sopravvissuti al raid hanno inoltre detto che lavoravano in un magazzino di armi adiacente al centro di detenzione ed è per questo che con ogni proabilità il campo è stato preso di mira dalle forze fedeli al generale Haftar.

