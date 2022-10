La Liguria rinasce tra digitalizzazione, innovazione e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, Genova e Liguria rinascono. La fase più critica è superata e ora si cerca di riconquistare lo splendore del passato in una sfida che vale più di 6 miliardi di euro. Sono le risorse previste dal Pnrr e che ora dovranno superare la fase della cosiddetta “messa a terra”. Perché dalla fase progettuale si deve passare, attraverso percorsi burocratici e bandi, alla realizzazione.

Digitalizzazione e sostenibilità

A raccontare questo viaggio, tra imprese e università, progetti e istituzioni, la quarta edizione dell'Innovation Days il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria e il supporto di 4.Manager. Al centro del viaggio la trasformazione e le opportunità offerte anche dal Pnrr ma anche la grande sfida. Digitalizzazione e sostenibilità, «parole chiave di quest'anno» come ha sottolineato Edoardo Garrone, presidente del Sole 24 Ore che ha posto l'accento sulle tappe dell'Innovation Days e l'iniziativa del gruppo che «vuole raccontare l'Italia dopo la crescita del 2021 e che non vuole fermarsi nonostante la crisi della guerra» e ora «vuole affrontare la crisi energetica nel reperire le materie prime».

Due riprese parallele

Ripresa in vista di nuove sfide in un parallelismo che vede, da una parte la città di Genova, e dall'altra il Sole 24 Ore come ha sottolineato il direttore Fabio Tamburini. «Quando sono stato nominato direttore Il sole era il pulcino nero dell'editoria e Genova aveva perso lo splendore del passato - ha detto -. Oggi il Gruppo Sole è diventato una delle punte più avanzate nonostante la crisi del settore e Genova ha cambiato pelle ed è diventata una città un'area del territorio italiano che ha saputo recuperare in buona parte delle situazioni che la vedevano svantaggiata». Oggi la città «ha le carte in regola e certamente ha recuperato le difficoltà del disastro del ponte Morandi, le criticità della pandemia», una situazione confermata anche dal un dato: «I livelli occupazionali hanno recuperato il terreno perso - ha aggiunto -. E' un indicatore significativo. I punti importanti sono quelli tradizionali come l'industria dell'acciaio, il biomedicale, le tecnologie avanzate. Il biomedicale rappresenta una novità importante». Poi la sfida di Ansaldo energia che «sono sicuro che il patrimonio che ha al suo interno le permetta di avere le carte in regola per rinascere forte quanto prima».

La sfida del Pnrr

E poi la questione degli investimenti «che stanno convergendo su Genova, e il Pnrr è elemento fondante, si stanno costruendo le condizioni per ulteriore impulso della città e del territorio». Nel corso dell'evento, realizzato in collaborazione con Confindustria Genova, e che ha visto come main partner Banca Ifis e Tim (event partner Audi, Commerfin, Italmach Chemicals e Toscana Promozione Turistica con BTO-Be Travel Onlife) e Cassa Depositi e Prestiti partner istituzionale, l'assessore ai Trasporti Matteo Campora ha sottolineato l'importanza del momento e i «sei miliardi di euro che andremo a investire nella nostra città». Risorse importanti che per u usare le parole di Umberto Presidente Confindustria Genova «devono ora essere messe a terra». Dello stesso avviso Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria che ha aggiunto: «Ci aspettiamo da studi fatti qualcosa come 7 miliardi e qualcosina per le sei missioni, quasi il 50 per cento sulle infrastrutture e genererebbe a partire dal 2026 quando saranno a regime 2 per cento di Pil stabile per i prossimi dieci anni». E auspicato una condizione libera da burocrazia per portare avanti gli interventi.

La strada del digitale

Che ci si trovi in un momento particolare i cui la svolta digitale e dell'innovazione sia fondamentale l'ha sottolineato Paolo Piccini, Presidente Digital Innovation Hub - DIH Liguria, che ha anche evidenziato come la sostenibilità abbia «bisogno del digitale» giacché «l'efficientamento energetico si fa con strumenti digitali». E a delineare lo spazio ma anche fornire gli strumenti per una partita che guarda al futuro c'è la cosiddetta tecnologia abilitante. Quella offerta dal 5G, come sottolineato da Ivana Borrelli, Responsabile Offerta 5G Verticals Tim che ha evidenziato come questa tecnologia crei una «discontinuità molto forte rispetto al passato», abilitando «la creazione di soluzioni verticali». E operi per garantire sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni. E poi le esperienze sul campo, come quella di Paola Girdinio, Presidente Start 4.0 che ha puntato come centro di competenza sulle infrastrutture e quella di Vittoria Gozzi, Presidente Wylab secondo la quale lasfidadelle imprese è quella di «avere e valorizzare innovatori seriali».