La linea di moda di Ivanka

(Afp)

Quando la grande catena di magazzini Nordstrom decise di ritirare dai propri negozi la linea di vestiti per donna disegnata da Ivanka Trump, il presidente rispose così a quella notizia nel tweet di giornata: “Mia figlia Ivanka è stata trattata in modo ingiusto da @Nordstrom. Lei è una grande persona, mi spinge sempre a fare la cosa giusta. Terribile!”. L'effetto, al contrario di Toyota, per il retailer Usa fu positivo sulle quotazioni: dopo un inizio in calo dell'1% Nordstrom chiuse le contrattazioni quel giorno con un guadagno del 4,1%.