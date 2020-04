La linea spezzata di Keith Haring non smette di ispirare la contemporaneità A 30 anni dalla scomparsa dell’artista sono molte le istituzioni museali che gli dedicano rassegne e eventi di Damiano Laterza

Keith Haring, celebre artista newyorkese tra i padri fondatori della cultura e dell'arte pop degli anni Ottanta aveva appena 31 anni quando morì trenta anni fa, eppure è ancora tra i più influenti protagonisti della scena artistica contemporanea. A dimostrazione della vitalità della sua opera, la Tate di Liverpool gli ha dedicato una mostra senza precedenti, trasferita in seguito a Bruxelles (Bozar-Palais des Beaux Arts, fino al 19 aprile 2020) e che infine farà tappa a Essen, in Germania (Museum Folkwang, dal 22 maggio al 20 settembre 2020).

Le 85 opere in esposizione, dai disegni di grandi dimensioni fino ai dipinti, hanno costruito l'ideale percorso della carriera folgorante e dalla grande potenza espressiva di Haring, che si è spesso misurato con tematiche universali e sociali e che è stato in grado di illustrare la complessità e il fermento di un'intera epoca. Ma non solo.



Il suo lavoro ha tracciato l'ineluttabile confine tra l'imbrattamento e la rigenerazione urbana, tuttora valido. E la sua poetica, per quanto scopiazzata - vedi Banksy et similia - resta insuperata. Difatti, già a partire dai primi disegni in gesso nella metropolitana di New York (1979), l'arte di Keith Haring si pone come sfida all'ordine costituito, diretta e inequivocabile nei suoi contenuti e nella sua esortazione a creare un dialogo, con la comunità o col singolo osservatore. Le immagini, disegnate negli spazi vuoti di annunci pubblicitari abortiti, di volta in volta prefigurano una realtà differente, più egualitaria, di quella trasmessa dai consigli per gli acquisti: in contrasto con il suo caos intimidatorio ed esigente, secondo il quale ogni secondo di contentezza, ogni momento di illusoria libertà non è altro che merce in vendita da ottenere e consumare a un dato prezzo e in un dato tempo.



I ritmi delle linee tortuose di Haring spezzano così le catene della dipendenza da una felicità imposta dal marketing e viaggiano sospinte da un orrore che non è tanto paura del vuoto quanto desiderio di saturazione della superficie, come per appropriarsi del diritto esclusivo su un territorio, come a voler restituire una dimensione di privacy - ma alla mercè del voyeurismo di massa - attraverso forme concrete e riconoscibili. Il tutto è tenuto in vita dalla tensione necessaria a decifrare quei codici crittografati sconosciuti e forme enigmatiche complicate e mai viste prima.

Le sue strutture decorative, i segni, i simboli, le parti di testi intelligibili sono validi come scongiuri, come formule di un alchimista, come una spettacolare espressione dell'identità queer. Nei diari troviamo una testimonianza dell'interesse di Haring per la linguistica e la semiotica. Le parole compongono poesie, indovinelli e giochi semantici; insieme a diligenti scarabocchi sulla Teoria dell'informazione e percezione estetica di Abraham Moles. In questi quaderni, Haring ha anche elaborato alcuni studi originali sulla relazione tra le forme e sulle connessioni tra queste, nello spazio. Ma nella pratica fu un audace improvvisatore. Lavorando, non ha mai avuto ripensamenti, la sua tecnica non permetteva cancellazioni o pentimenti, i suoi giochi lineari creavano incessantemente ogni volta nuove rotte. I dipinti murali lunghi fino a venti metri traboccano di messaggi che l'artista considera come i più urgenti: la lotta contro la droga, le guerre, lo sfruttamento del Terzo Mondo, il razzismo, l'intolleranza, espressi come sempre con una composizione i cui segni infondono ritmo costante a tutta la superficie dando vita a sinergie inaspettate tra donne incinte, UFO, orologi da parete, televisori, uomini dalla testa di cane e bambini irraggiati striscianti.

L'arte di Keith Haring è un unico ininterrotto manoscritto, influenzato nella sua veste tipografica dalla calligrafia orientale o dai pittori di cartelloni africani o da qualsiasi altra cosa cadesse sotto il suo sguardo. Il picco dei graffiti ci fu esattamente quando Keith Haring arrivò a New York dalla provincia e gli artisti iniziarono a espandere il concetto di tela. Fu allora che i cancelli dei negozi, i vagoni della metropolitana e le pareti degli edifici iniziarono a riempirsi di scritte e disegni. Haring era nel giro. Manifestando un ritorno alla figurazione espressiva, i suoi disegni nella subway finirono per rappresentare anche una fusione unica di pratica in studio e arte pubblica, fumetto e impegno sociale. Sebbene Haring non si sia mai identificato come un graffitaro, c'è da dire che è stato arrestato molte volte per aver deturpato la proprietà pubblica. I disegni sui pannelli della Metro, un hobby che Haring in seguito ha definito una “responsabilità”, alimentano il suo fervore artistico. Arrivò a fare oltre 40 disegni al giorno. Ha continuato fino al 1985, molto tempo dopo aver raggiunto il successo internazionale, critico e commerciale. Mantenendosi vigile e attento nell'esprimere idee creative e potenti in modo distintivo, Haring, finì così per usare la metropolitana come un laboratorio di comunicazione e impegno.

«La valanga di pathos visivo cresciuto nello spazio esiguo e senza orizzonti della subway newyorkese, per essere percepito e consumato da un'umanità impartecipe all'arte, potrebbe essere già un motivo sufficiente per discutere l'importanza storica del lavoro di Keith Haring» ha scritto G. Celant. Il passaggio dall'arte recitata per le gallerie e i musei a un'arte per tutti attesta un diverso impegno verso il mondo.