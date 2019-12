La lingerie innovativa e sartoriale di Chité: «Ridiamo valore al made in Italy» Il marchio lanciato un anno fa da due trentenni italiane cresce (e conquista l’estero) grazie a una strategia omnichannel, servizi di personalizzazione e artigianalità di Chiara Beghelli

4' di lettura

Quest’anno, per la prima volta dal 1996, lo show degli Angeli di Victoria’s Secret non ci sarà. I conti del gruppo che controlla il marchio, L Brands, non sono ottimi, ma a generare questa scelta è stato un altro fattore, meno misurabile con i numeri ma altrettanto evidente: nell’epoca della moda inclusiva e della valorizzazione dell’individualità, quel modello di bellezza (e la sua narrativa) non attrae più. Anzi, è persino respingente. Il contraltare del successo della linea Savage for Fenty di Rihanna, con i suoi modelli disponibili fino alla taglia XXXL e i suoi 70 milioni di dollari attratti in investimenti, ne è la dimostrazione.

Un “rientro dei cervelli” ma con lo sguardo all’estero

Chi sta contribuendo a cambiare questa industria in fermento, introducendovi le preziose peculiarità del made in Italy, è Chité: lanciato nel 2018, il progetto è una creatura di Chiara Marconi e Federica Tiranti, la prima 27 anni e laureata in Scienze Internazionali, la seconda, 30 anni, in Farmacia. «Io mi trovavo a Rio de Janeiro e Federica a Parigi quando abbiamo avuto l’idea di Chité - racconta Chiara -. Abbiamo due formazioni molto diverse, ma ci accomuna il fatto di aver vissuto all’estero, fattore che ci ha aperto la mente, donandoci un approccio internazionale. Abbiamo poi scelto di tornare in Italia, per ridare valore alla produzione made in Italy, ma il nostro mercato è il mondo. E puntiamo soprattutto agli Stati Uniti e alla Cina, i mercati dove l’intimo sta crescendo di più».

Secondo Statista, nel 2018 il settore ha generato vendite per 29,8 miliardi di dollari, dato che entro il 2025 salirà a 49,5. Fra 2013 e 2018 l’industria della lingerie è cresciuta del 5% in media all’anno, con picchi in Cina (+8,6%) e Stati Uniti (+3,6%).

Nel giro di un anno la lingerie di lusso accessibile di Chité è riuscita a entrare negli store Rinascente, su Farfetch e in decine di negozi nel mondo. Anche grazie a una formula molto precisa e innovativa e a un business plan “d’autore”, firmato insieme a un advisory board del quale fanno parte Alain Prost (oggi ceo di Richard Ginori e precedentemente di La Perla), Nicola Giuggioli di Eco Age, Cristina Andreetta di Alfaparf, Roberto Jorio Fili (già ceo Roberto Cavalli) e Rodolfo Quagliolo del fondo di venture capital Principia sgr.

Una formula contemporanea

«Vogliamo proporre una lingerie contemporanea, che promuova il self empowerment senza cadere nella trappola del “sexy”. E che sia davvero made in Italy - prosegue Chiara -. Abbiamo individuato sei marchi che consideriamo nostri concorrenti, tutti sono nati negli ultimi 10 anni, ma nessuno è italiano. E nessuno propone la personalizzazione».