La lingua viva della poesia occupa i monumenti della Capitale

Un percorso di disseminazione della cultura non solo nell’ambito dei grandi centri urbani, ma soprattutto nelle periferie storiche della Capitale, è stato cominciato dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Il fine è riuscire a innescare processi conoscitivi meno impostati e più inclusivi. Dallo scorso 7 ottobre sino al prossimo 8 gennaio dicembre, la letteratura sarà al centro de “La Poesia, lingua viva - Patrimonio immateriale e di comunità”, con letture d’autore, concerti e performance artistiche.

Il festival ha come epicentro il Drugstore Museum e il Circuito Portuense, il cui direttore, Alessio De Cristofaro, ha curato i contenuti della rassegna che si espanderà sino alla Piramide di Gaio Cestio, all’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, alla villa di Livia, al mausoleo di Sant’Elena, al tempio di Minerva Medica, all’arco di Malborghetto.

“La Poesia, lingua viva”

Non a caso, il titolo “La Poesia, lingua viva” è stato mutuato dal saggio di Arturo Martini “La scultura, lingua morta” (Abscondita, 2022): un ribaltamento trasversale di senso come strumento di conoscenza, legante sociale e culturale che superi i confini generazionali. Tra i numerosi appuntamenti programmati, il “Questionario Poetico”, coordinato da Paola Caramadre, Sandra Giuliani, Gisella Blanco e Jonathan Giustini, sarà l’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti della scena letteraria romana.

Renato Minore

Contraddizioni, contrasti, palinodie, ossimori e lievi anafore non sempre compiute si alternano tra le pagine di “Ogni cosa è in prestito” (La nave di Teseo, 2021), caratterizzando i versi piani e scorrevoli di Renato Minore, che sanciscono le tappe di un percorso autoriale radicato nel proprio vissuto, benché disposto a una coralità fondamentale, aperta a uno stile talvolta dialogico. Il poeta prepara l’attesa necessaria alla formulazione di un racconto, ma con scorci apparentemente occasionali. Attraverso i molteplici microcosmi soggettivi, il fascino della quotidianità sviluppa la grandezza di una visione complessiva, sebbene mai unitaria. Pare che si parli del mondo, ma in fondo a ogni testo si ha la sensazione di ritrovarsi a tu per tu con il proprio io, più solitario di come si potesse immaginare: “(entrambi amiamo il minimo in primo piano: / ma ingrandire vuoi dire conoscere, non riconoscere)”, precisa tra parentesi “per Ennio Flaiano”, sul quale con Francesca Pansa ha scritto anche “Ennio l’alieno: i giorni di Flaiano” (Mondadori, 2022). L’io “minimo” è una presenza cangiante, che si dà all’altro per poi annullarsi, che gioca a nascondino tra le similitudini, e ritratta di sé quando sembra stagliarsi, ma sta nella facoltà di ritrattarsi la sua caratteristica più estrema e vitale, tra la beffa e la tristezza.



Poesie d’aria

Nata femmina da un padre che avrebbe voluto un figlio maschio, in “Poesie d’aria” (Interno Libri, 2022) Gabriella Sica sconta il senso di perdita – e di assenza – quale costante esistenziale, radice di resoconti e ragione di resistenza. “Sarà sventura che sul corpo cade / È il naturale modo / Come a una pianta s’innerva il male / Arido e fatale / È il ciclo vitale della natura (…)”. L’arte dei poeti, “l’arte del perdere”, riporta la poesia confessionale a una riflessione sulla società, sulle dinamiche e sulle scadenze quotidiane. I versi si rivelano una telecronaca dell’ordinario, una ricerca sobria e sorvegliata di una felicità sfuggente. Il tempo è una scansione non solo cronologica (e le date a fine testo lo confermano), ma anche emotiva ed esperienziale: il tempo si perde nel tempo, dice tutto e tutto nasconde, è un’ “attesa mite” che somiglia ai morti. La poesia di Sica risulta come una ricerca di equilibri, alla maniera di Bertolucci, ma dal sapore cinico di Fortini e persistente, quel “trasumanare in poesia” pasoliniano che residua nei lustri e ancora impressiona. L’aria è un elemento imprescindibile che ricrea una leggiadria dal sapore ironico, come un pastiche di stilemi d’altri tempi.