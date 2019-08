La liquidità c’è, mancano politiche di sviluppo

Inoltre, nel 2016 la lenta ripresa del ciclo economico e degli investimenti favoriva la crescita della domanda di credito. Negli ultimi mesi, invece, l’acqua abbonda ma il cavallo non beve: la domanda di credito non aumenta. Le imprese appesantite dal rallentamento globale e dalla ancora maggiore incertezza generata dal nostro scellerato ciclo politico, sono riluttanti a chiedere altro credito. E nel resto dell’Europa la situazione non è molto diversa.

Siamo dunque in una situazione in cui le banche non solo non hanno bisogno di liquidità ma in qualche modo la temono, perché hanno difficoltà a impiegarla e con i tassi negativi la liquidità costa. Il vero problema dei bilanci delle banche in questa fase è il continuo calo del margine di interesse. Ossia continua a ridursi la differenza tra il rendimento degli impieghi e il costo della raccolta, la fonte principale di ricavi netti per le banche commerciali in tempi normali.

Il rischio, dunque, è che aumentando l’esposizione verso la Bce utilizzando ancora il Tltro, pagherebbero la liquidità 10 punti base, per depositarla alla Bce con un tasso negativo che diventerà probabilmente di meno 50 punti base.

L’azione della Banca centrale in Italia, finora la sua migliore cliente, è oggi annacquata da troppa liquidità e i bilanci delle banche sono abbastanza in ordine da non averne bisogno di altra. In questo contesto, per la ripresa, più che la moneta della Bce, serve davvero una riduzione dell’incertezza politica globale e nazionale.

barba@unimi.it