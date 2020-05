La liquidità di fondi pensione e Casse per il Superbonus 110% per i lavori in casa Eco e sisma bonus, come gli attori della previdenza possono rapidamente trasferire risorse all'economia reale e contribuire ad un Italia più green e sostenibile di Giuseppe Chianese (°)

2' di lettura

Il decreto Rilancio porta in dote agli italiani una detrazione d’imposta del 110% per i lavori che consentiranno làefficientamento energetico e/o il miglioramento della sicurezza statica degli edifici. L'elemento che dovrebbe favorire la corsa ai lavori è certamente rappresentato dalla possibilità di poter cedere il credito di cui si ha diritto alla banca (in cambio di un controvalore verosimilmente inferiore a quello ceduto) o all'impresa che esegue i lavori (usufruendo di uno sconto in fattura).

In entrambi i casi, il beneficiario della detrazione non sborserebbe un euro ed i lavori sarebbero “pagati” dall'impresa o dalla banca, che dovranno preoccuparsi, però, di recuperare le somme anticipate per conto dei propri clienti, attraverso un'attenta pianificazione e monitoraggio della propria capienza fiscale nel tempo disponibile.

E' probabile che lo sconto in fattura sarà la modalità più gettonata che, però, costringerà molte imprese, soprattutto le più piccole e comunque quelle che non hanno grandi spazi fiscali e capacità di autofinanziamento, a dover ricorre al sistema bancario per finanziarsi. Ma anche il sistema bancario potrebbe, per necessità o opportunità, far ricorso a capitali di terzi emettendo e strutturando operazioni che non avrebbero grandi difficoltà ad essere targati “green”, con promessa di rendimenti interessanti per l'investitore. La catena, quindi, si chiuderebbe, ovvero potrebbe aver inizio, con la sottoscrizione di questi strumenti da parte degli investitori.

Tra i grandi investitori istituzionali, i Fondi Pensione e le Casse di Previdenza sottoscrivendo o promuovendo strumenti “finanziari” dedicati, potrebbero giocare un ruolo importante nel finanziare la “riqualificazione” degli edifici, che permetterebbe anche di intervenire in modo concreto e veloce nell'economia reale del Paese sostenendo l'intera filiera del mattone, comprese le categorie professionali collegate.

Inoltre, essendo l'investimento caratterizzato da elevati parametri Esg, si contribuirebbe in maniera fattiva al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile declinate dalla Nazioni Unite. L'operazione potrebbe rilevarsi ancora più efficace e veloce se, in sede di conversione, il decreto consentirà la cessione del credito d'imposta anche a favore dei Fondi pensione e Casse di Previdenza.